98 — Rasbhari (2020), Nikhil Bhat

97 — Tandav (2021), Ali Abbas Zafar

96 — Businessmen vs Alien (2017), Yuichi Fakuda

95 — Bibi & Tina (2020), Detlev Buck

94 — Tokyo Alice (2017), Takeo Kikuchi

93 — Ana (2020), Ana de La Reguera

92 — Final Life (2019), Paul Young e outros

91 — Four More Shots Please! (2018), Anu Menon

90 — Mind The Malhotras (2019), Ohad Perach

89 — Soulmates (2020), Rob Savage e outros

88 — Peep Time (2020), Kôki Mitani

87 — Cómo Sobrevivir Soltero (2020), Salvador Espinosa

86 — Súbete a mi Moto (2020), Javier Solar

85 — La Jauría (2019), Sergio Castro

84 — You Are Wanted (2017), Bernhard Jasper

83 — Instinto (2019), Ramón Campos

82 — Shaitaan Haveli (2018), Ajay Singh

81 — Diablo Guardián (2018), Batan Silva e outros

80 — El Presidente (2020), Armando Bo

79 — Pushpavalli (2017), Debbie Rao

78 — Todos Amam Dick (2017), Andrea Arnold

77 — El Cid (2020), Marco A. Castillo

76 — The Feed (2019), Tinge Krishnan

75 — Tokyo Vampire Hotel (2017), Sion Sono

74 — De Brutas, Nada (2019), Rafa Lara

73 — Vella Raja (2018), Guhan Senniappan

72 — Dietland (2018), Marti Noxon

71 — The Purge (2018), James DeMonaco

70 — Afsos (2020), Anubhuti Kashyap

69 — Crise em Seis Cenas (2016), Woody Allen

68 — Happy Marriage? (2016), Ryô Miyawaki

67 — Breath: Pelas Sombras (2020), Mayank Sharma

66 — Crenças, histórias de horror (2017), Nick Copus e outros

65 — Despachos de Outro Lugar (2020), Jason Segel

64 — Upload (2020), Gillian Flynn

63 — GangStars (2018), Ajay Bhuyan

62 — Chacha Vidhayak Hain Humare (2018), Vikas Chandra

61 — The Romanoffs (2018), Matthew Weiner

60 — O Exército Esquecido (2019), Kabir Khan

59 — Un Extraño Enemigo (2018), Gabriel Ripstein

58 — Z: O Começo de Tudo (2015), Tim Blake Nelson

57 — Forever (2018), Alan Yang

56 — Tell Me a Story (2019), Kevin Williamson

55 — The Baker and The Beauty (2020), Dean Georgaris

54 — The Kicks (2016), Joe Nussbaum

53 — The Wilds: Vidas Selvagens (2020), Haifaa Al-Mansour

52 — Sigmund e os Monstros Marinhos (2016), Ron Oliver

51 — Muito Velho para Morrer Jovem (2019), Nicolas Winding

50 — Truth Seekers (2020), Jim Field Smith

49 — Breath (2018), Mayank Sharma

48 — The Tick (2016), Ben Edlund

47 — Uma Pitada de Magia (2016), Joe Nussbaum

46 — Alex Rider (2020), Guy Burt

45 — Mão de Deus (2014), Ben Watkins

44 — Beat (2017), Marco Kreuzpaintner

43 — Laakhon Mein Ek (2018), Abhishek Sengupta

42 — Jean-Claude Van Johnson (2016), Peter Atencio

41 — El Candidato (2020), Peter Blake

40 — Panchayat (2020), Deepak Kumar Mishra

39 — Paatal Lok (2020), Sudip Sharma

38 — O Último Magnata (2017), Billy Ray

37 — Inside Edge (2017), Karan Anshuman

36 — Pequeñas Coincidencias (2018), Javier Veiga

35 — Homens? (2019), Johnny Araújo e Gigi Soares

34 — Stumptown (2019), Greg Rucka

33 — Mirzapur (2018), Mihir Desai

32 — Made in Heaven (2019), Nitya Mehra

31 — The Family Man (2019), Raj Nidimoru

30 — Hostel Daze (2019), Raghav Subbu

29 — Hunters (2020), David Well

28 — Hanna (2019), David Farr

27 — Bandish Bandits (2020), Anand Tiawri

26 — Homecoming (2018), Sam Esmail

25 — The L Word: Geração Q (2020), Steph Green e Sarah Pia Anderson

24 — McMafia (2018), James Watkins

23 — Tokyo Girl (2016), Yuki Tanada

22 — El Internado: Las Cumbres (2021), Asier Anduenza

21 — Red Oaks (2014), Joe Gangemi

20 — Transparent (2014), Joey Soloway

19 — Carnival Row (2019), Thor Freudenthal

18 — American Gods (2017), David Slade

17 — Upload (2020), Greg Daniels

16 — As Aventuras de Gortimer Gibbon na Rua Normal (2016), David Anaxagoras

15 — O Homem do Castelo Alto (2015), Frank Spotnitz

14 — Good Omens (2019), Neil Gaiman e Terry Pratchett

13 — Undone (2019), Hisko Hulsing

12 — The Expanse (2015), Breck Eisner

11 — Patriot (2015), Steve Conrad