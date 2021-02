Kubrick, Bergman, Antonioni, Kurosawa, Fritz Lang: 15 clássicos gratuitos para ver no carnaval

Kagemusha, a Sombra do Samurai (1980), Akira Kurosawa

No século 16, o Japão passa por uma guerra civil e poderosos líderes de clãs concorrem pelo controle do país e desejam alcançar Kyoto, a capital. Entre os mais fortes, está Shingen Takeda. Em direção a Kyoto, Shingen é atingido por um sniper do adversário, mas antes de morrer pede que os conselheiros ocultem sua morte por três anos. Surgem boatos sobre o que ocorreu com Shingen, mas um sósia assume o lugar do líder. Assim, ele cria respeito no clã Takeda e mantém os inimigos distantes.