10 filmes para assistir com a pessoa que você ama, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

O Retorno do Herói (2018), Laurent Tirard

Elisabeth em breve será cunhada do capitão Neuville, um homem que ela detesta. Mas Neuville é convocado para o front de batalha, deixando a irmã de Elisabeth com o coração partido. Para animá-la, Elisabeth começa a escrever cartas em nome do capitão, inventando histórias sobre aventuras heroicas na guerra. Quando Neuville retorna, as confusões começam, pois ele não consegue sustentar as mentiras ditas pela cunhada. Para piorar, o ódio que Elisabeth sentia por ele começa a se transformar em paixão.