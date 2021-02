10 filmes quebra-cabeças que vão ferver o seu cérebro, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Alguns filmes são verdadeiros quebra-cabeças: é preciso prestar muita atenção em todos os acontecimentos para entendê-lo inteiramente. Esses longas conseguem confundir a mente do espectador, mas geralmente são surpreendentes no final. Para os leitores que gostam desse estilo de filme, a Bula reuniu em uma lista dez ótimas opções que estão disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video, todas bem avaliadas pela crítica especializada em cinema. Entre as produções selecionadas, destacam-se “A Chegada” (2016), de Denis Villeneuve; e “Fonte da Vida” (2006), de Darren Aronofsky. “Vanilla Sky” (2001), de Cameron Crowe, está no canal pago Paramount+, mas é possível testar o serviço gratuitamente por sete dias.

The Discovery (2017), Charlie McDowell Will é filho de Thomas Harbor, um cientista que conseguiu provar a existência de vida após a morte. Depois dessa descoberta, os números de suicídio aumentaram muito em todo o mundo e Will acredita que seu pai é o culpado. Em uma viagem de balsa, Will conhece Isla, uma garota misteriosa, e se apaixona por ela. Mas, com o tempo, ele percebe que Isla esconde muitos traumas e pensamentos suicidas.

A Chegada (2016), Denis Villeneuve Seres extraterrestres pousam 12 espaçonaves em locais diferentes da Terra. Nos Estados Unidos, o governo convoca a linguista Louise Banks e o físico Ian Donnelly para interpretarem os sinais dos alienígenas, numa tentativa de entender o que eles querem na Terra. Louise e Ian fazem uma série de experimentos com os extraterrestres, mas os interesses políticos acabam interferindo no trabalho deles. Enquanto isso, a tensão entre terráqueos e alienígenas continua crescendo.

A Origem (2010), Christopher Nolan Em um mundo onde é possível entrar na mente humana, Cobb é capaz de invadir os sonhos das pessoas e roubar segredos do subconsciente. Procurado pela justiça, ele é um fugitivo e está impedido de retornar aos Estados Unidos. Desesperado para rever seus filhos, Cobb aceita uma tarefa quase impossível: plantar uma ideia na mente de uma pessoa. Caso sua missão seja bem-sucedida, ele poderá voltar aos EUA.

Ilha do Medo (2010), Martin Scorsese Teddy Daniels e seu parceiro de trabalho Chuck Aule investigam o desaparecimento de uma assassina no hospital psiquiátrico de Shutter Island. Ao chegarem no hospital, eles descobrem que os médicos estavam agindo sem ética, realizando procedimentos proibidos nos pacientes. E, para tornar a investigação mais difícil, os funcionários se recusam a mostrar os arquivos antigos dos pacientes. Enquanto isso, um furacão se aproxima da ilha, precipitando uma rebelião ente os presos.

Os 12 Macacos (1995), Terry Gilliam Em 1996, um vírus extermina quase toda a humanidade, forçando os sobreviventes a viverem no subsolo. Em 2027, o prisioneiro James Cole recebe a missão de voltar ao passado, antes da destruição, para recolher informações sobre o vírus, com o objetivo de desenvolver a cura. Ao voltar no tempo e falar sobre a doença, ele é diagnosticado como louco e internado. Na instituição psiquiátrica, Cole tenta provar sua sanidade para a média Kathryn Railly, a única que pode ajudá-lo a mudar o futuro.

Truque de Mestre (2013), Louis Leterrier Daniel Atlas é o carismático líder do grupo de ilusionistas “Os Quatro Caveleiros”. Além de encantarem o público com mágicas surpreendentes, eles também roubam bancos e distribuem o dinheiro nas contas dos próprios espectadores. Os mágicos anunciam que, em breve, farão o assalto mais audacioso da história. Disposto a desvendar os truques do grupo, o agente do FBI Dylan Rhodes faz de tudo para capturá-los.

Contra o Tempo (2011), Duncan Jones O capitão Colter Stevens faz parte de um projeto ultrasecreto do governo, que é capaz de voltar no tempo e transportar uma pessoa para o corpo de outra. Colter é levado para um trem nos arredores de Chicago, onde um atentado aconteceu. No corpo de uma das vítimas, ele precisa descobrir quem é o terrorista do trem. Um novo alvo será atingido dentro de seis horas e a polícia quer saber a identidade do criminoso para impedi-lo de matar mais pessoas.

Fonte da Vida (2006), Darren Aronofsky O cientista Tommy Creo busca incessantemente exterminar o câncer, doença da qual sua mulher, Izzy, sofre. A chance de sucesso aparece quando seu time de pesquisadores encontra uma árvore que pode ajudar na cura. Ao mesmo tempo, em seus últimos dias de vida, Izzy escreve um livro sobre o navegador espanhol Tomas Creo, que partiu para o Novo Mundo em busca da árvore da vida, citada na Bíblia, no século 16.

Vanilla Sky (2001), Cameron Crowe David, um playboy egocêntrico, é vítima de um acidente causado por uma de suas ex-namoradas. Ele consegue sobreviver, mas tem o rosto totalmente desfigurado. Dono de um império editorial, David oferece qualquer quantia para quem conseguir reconstruir o seu rosto por meio de cirurgias plásticas. Mas, durante esse processo, ele começa a ser perturbado por estranhas alucinações.