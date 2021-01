10 filmes impecáveis disponíveis na Netflix

Lendas da Paixão (1995), Edward Zwick

O filme conta a história de três irmãos que vivem com o pai em uma fazenda do interior dos EUA, no início do século 20. Alfred, o mais velho, é reservado e sério. Tristan, o do meio, é selvagem e apaixonado pela natureza. Samuel, o caçula, é o mais sensível e constantemente protegido pelos irmãos mais velhos. A noiva de Samuel, Susannah, decide passar um tempo na fazenda e a presença feminina no local acaba criando uma rivalidade entre os irmãos.