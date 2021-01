Os 10 melhores filmes de ação para assistir na Netflix em 2021

A Netflix já lançou muitos dramas e suspenses premiados, mas há dias em que a vontade é escapar da realidade assistindo explosões, brigas e fugas impressionantes. Para ajudar nesses momentos, a Bula reuniu em uma lista os dez melhores filmes de ação que estão disponíveis no catálogo da Netflix. A seleção abrange longas de diferentes épocas que receberam boas avaliações, como “The Old Guard” (2020), de Gina Prince-Bythewood; “Baby Driver: Em Ritmo de Fuga” (2017), de Edgar Wright; e “Fuga à Meia-Noite” (1988), dirigido por Martin Brest. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Mosul (2020), de Matthew Michael Carnahan Em 2016, um exército de soldados e civis se mobilizam para libertar Mosul, cidade iraquiana ocupada pelo Estado Islâmico. Após ser salvo de um tiroteio, o jovem e inexperiente policial Ali Kawa se junta ao grupo. Ele é rapidamente integrado a uma unidade que tem como missão eliminar uma base inimiga. Em apenas um dia, Ali Kawa testemunha vários horrores da guerra.

Resgate (2020), Sam Hargrave Tyler Rake, um mercenário do mercado negro, recebe a difícil missão de resgatar Ovi, o filho de um dos maiores traficantes da Índia, que é mantido refém da cidade de Daca. Tyler precisa driblar os sequestradores, a polícia e sair da cidade com o garoto em segurança. Se conseguir, ele receberá uma grande recompensa. Mas, ainda que esteja fisicamente preparado, Tyler está emocionalmente abalado por um trauma do passado.

The Old Guard (2020), Gina Prince-Bythewood Baseado nos quadrinhos de Greg Rucka e Leandro Fernandez, o filme conta a história de um grupo de soldados imortais liderados por Andy. Eles vivem através dos anos disfarçando-se entre as pessoas comuns e oferecendo seus serviços como mercenários para aqueles que podem pagar. Mas, uma missão de emergência faz com que suas habilidades sobre-humanas sejam expostas. Agora, é responsabilidade de Andy proteger seu grupo.

Operação Fronteira (2019), J.C. Chandor Tom, Santiago, Francisco, William e Ben são cinco ex-soldados das Forças Especiais dos Estados Unidos. Passando por dificuldades financeiras, eles decidem se reunir para executar um plano arriscado: assaltar o cartel de drogas mais violento do mundo, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Mas, quando o esquema dá errado, os antigos companheiros de guerra têm que abandonar a ambição e lutar pela sobrevivência.

Mestre Z: O Legado de IP Man (2018), Yuen Woo-ping Após ser derrotado pelo mestre IP Man, Tin Chi se afasta das artes marciais e começa a trabalhar em um bar para sustentar o filho. Ele quer ficar longe das lutas, mas sua paz acaba quando uma gangue começa a persegui-lo, chegando a colocar fogo em sua casa. A gangue é protegida pelas autoridades, por isso Tin Chi decide voltar a lutar Wing Chun para se defender sozinho. O filme é derivado da franquia “O Grande Mestre”.

Baby Driver: Em Ritmo de Fuga (2017), Edgar Wright Baby é um talentoso motorista de fuga em roubos. Devido a um acidente que o deixou com um constante zumbido nos ouvidos, ele precisa escutar músicas o tempo todo. Quando se apaixona pela garçonete Debora, Baby sente que finalmente pode se curar e deixar o mundo do crime. Mas, após ser chantageado pelo misterioso Doc, ele é obrigado a participar de mais um grande assalto.

Sem Perdão (2017), Ric Roman Waugh Jacob Harlon é um pai de família empresário bem-sucedido. Por engano, ele ultrapassa um sinal vermelho, mata uma pessoa e vai preso. Para sobreviver em meio à violência da prisão, Jacob acaba se unindo ao líder de uma facção criminosa. Ao ser liberto, Jacob é perseguido pelos membros da facção, que o obrigam a continuar trabalhando para eles no mundo do crime.

Os Últimos Cavaleiros (2016), Kazuaki Kiriya Bartok era um nobre, mas hoje está na miséria. Decidido a lutar contra o governador tirano que faz o reino sofrer, ele reúne um grupo de leais cavaleiros que o apoiam. Quando Bartok é cruelmente assassinado, os discípulos juram vingar a morte dele. Entre esses guerreiros está Raiden, um homem corajoso e leal que está disposto a sacrificar a própria vida em defesa de seus ideais.

Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Perseguido pelas lembranças do passado, Max Rockatansky acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de mais ninguém. Ainda assim, ele aceita se juntar a um grupo de rebeldes que atravessa Wasteland em uma máquina de guerra, conduzida pela imperatriz Furiosa. O bando está fugindo do tirano Immortan Joe, que inicia uma perseguição implacável aos insurgentes.