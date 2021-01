10 ótimos filmes de romance para ver na Netflix em 2021

A Época da Inocência (1993), Martin Scorsese

O filme se passa em Nova York, em 1870. A trama conta a história do advogado Newland, que está de casamento marcado com May, uma jovem da aristocracia local. Mas, ele se apaixona pela prima de sua noiva, a condessa Ellen, que retorna da Europa após separar-se do marido. As ideias dela chocam a tradicional sociedade americana e, ao defendê-la, Newland se expõe, atrapalhando os planos de seu casamento.