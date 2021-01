10 ótimas séries que podem concorrer ao Emmy 2021

O Emmy, maior e mais prestigioso prêmio atribuído aos profissionais do streaming e da televisão, ocorre geralmente no segundo semestre do ano. Mas boas séries já foram lançadas desde a última premiação e os espectadores e críticos já estão divulgando suas apostas para a edição de 2021. Com base nessas previsões, a Bula reuniu em uma lista dez ótimas séries e minisséries que podem ser indicadas para o próximo Emmy. Entre as selecionadas, estão “Bridgerton”, de Sherre Folkson e Alrick Riley; que deve concorrer na categoria técnica de “Melhor Figurino de Série de Época”; e “O Gambito da Rainha”, de Scott Frank e Allan Scott, uma das favoritas ao prêmio de “Melhor Minissérie”. Os títulos estão organizados por ordem alfabética.

Bridgerton, de Sherre Folkson e Alrick Riley (Netflix) Daphne Bridgerton é a debutante mais bela da temporada de verão em Londres e todos esperam que ela arrume um bom marido. Mas os pretendentes que aparecem não são interessantes. Do outro lado, o duque Simon é requisitado por todas as mães da região, que desejam tê-lo como genro. Então, Daphne e Simon começam a fingir que estão flertando. Dessa forma, ele é esquecido pelas mães e ela pode fugir dos pretendentes.

I Hate Suzie, de Georgi Banks-Davies e Anthony Neilson (HBO) Suzie Pickles é uma ex-estrela pop adolescente e atriz de televisão. Ela é adorada em Hollywood, mas quando seu telefone é hackeado e fotos comprometedoras são divulgadas, ela precisa lutar para manter o casamento com Cob e proteger o filho, Frank. Enquanto isso, Naomi, empresária e amiga de Suzie, tenta reerguer a carreira da atriz. Cada episódio é focado em um dos “oito estágios do trauma” que Suzie vivencia.

O Gambito da Rainha, de Scott Frank e Allan Scott (Netflix) Beth Harmon, uma menina órfã, descobre que possui um talento surpreendente para jogar xadrez. Ela aprende o jogo secretamente, com o zelador do orfanato. Ao ser adotada por uma família, ela começa a participar de competições — e a ganhar dinheiro com elas. Em pouco tempo, Beth se torna a melhor jogadora dos Estados Unidos. Agora, aos 22 anos, ela precisa encarar o maior desafio de sua vida: derrotar o campeão mundial de xadrez.

Ratched, de Evan Romansky e Ryan Murphy (Netflix) A série se passa em 1947 e acompanha o desenvolvimento da carreira de Mildred Ratched, a enfermeira-chefe do filme “Um Estranho no Ninho” (1975). Mildred viaja para o norte da Califórnia para trabalhar em um hospital psiquiátrico de referência, que está realizando experimentos inovadores entre os pacientes. Inicialmente, Mildred parece uma enfermeira dedicada e gentil, mas aos poucos vai relevando seu lado cruel e sádico.

The Alienist — 2ª Temporada, de Hossein Amini (Netflix) Em 1896, em Nova York, o psiquiatra Laszlo Kreizler, o repórter John Moore, o comissário de polícia Theodore Roosevelt e a secretária Sara Howard tentam entender a mente criminosa de um assassino em série, com o objetivo de capturá-lo e impedir que novos crimes aconteçam. Na 2ª Temporada, eles tentam descobrir quem é a assassina que está sequestrando e matando bebês na cidade.

The Crown — 4ª Temporada, de Peter Morgan (Netflix) Filha do rei George VI, Elizabeth II sabe que não terá uma vida comum. Após a morte do pai, ela dá seus primeiros passos em direção ao trono inglês, começando pelas audiências semanais com os primeiros-ministros. Ao longo dos episódios, a série acompanha a jornada da rainha até os dias atuais. A 4ª temporada cobre o período em que Lady Di se casa com o Príncipe William.

The Flight Attendant, de Steve Yockey (HBO) Cassie Bowden é uma comissária de bordo imprudente, que passa o tempo entre os voos bebendo e se relacionando com homens aleatórios. Um dia, ela acorda em um quarto de hotel com um passageiro morto ao seu lado. Sem lembrar da noite anterior, ela vai para o trabalho normalmente e finge que nada aconteceu. Mas, ao chegar no aeroporto de Nova York, ela é recebida por agentes do FBI, que a questionam sobre uma escala em Bangkok, da qual ela não se recorda.

The Good Lord Bird, de Ethan Hawke (Showtime) Baseada no livro homônimo de James McBride, a série é narrada a partir do ponto de vista de Henry Shackleford, um garoto escravizado que faz parte de um diverso grupo de soldados abolicionistas, comandado por John Brown. Lutando pelo fim da escravidão no Kansas, ele acaba se envolvendo na invasão do depósito do exército em Harpers Ferry, em 1859. O episódio dá início à Guerra Civil Americana.

The Undoing, de David E. Kelley (HBO) Grace Sachs está vivendo a vida que sempre sonhou: é uma terapeuta de sucesso, casada com um marido dedicado, Jonathan, e tem um filho pequeno que frequenta uma escola de elite. Prestes a lançar seu primeiro livro, ela vê tudo desmoronar após um terrível assassinato, do qual Jonathan é o principal suspeito. Grace acredita que o marido é inocente, mas não tem como provar, pois, ele desapareceu.