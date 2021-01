10 filmes hipnotizantes para ver no Amazon Prime Video em 2021

Para fazer de 2021 um ano inesquecível, mas por razões melhores que as de 2020, uma boa dica é assistir filmes marcantes, que podem fazer diferença na sua vida. Para ajudar na hora da escolha, a Bula reuniu em uma lista dez longas hipnotizantes que estão disponíveis no Amazon Prime Video, o segundo serviço de streaming mais popular no Brasil. Foram selecionados filmes recentes e clássicos que receberam boas avaliações tanto da crítica especializada quanto dos espectadores. Entre eles, destacam-se “O Som do Silêncio” (2020), de Darius Merder; e “Clue” (1986), dirigido por Jonathan Lynn. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

O Amor de Sylvie (2020), Eugene Ashe Ambientado na era do jazz em Nova York, nos anos 1950, o filme acompanha Sylvie, uma jovem mulher negra que trabalha na loja de discos de seu pai, no Harlem. Em um dia de trabalho, ela conhece Robert, um saxofonista iniciante. Os dois se apaixonam profundamente, mas as aspirações de cada um fazem com que eles se afastem. Enquanto Sylvie busca uma carreira na TV, Robert se esforça para ser um astro do jazz.

Dark Waters — O Preço da Verdade (2020), Todd Haynes Robert Bilott é um advogado corporativo famoso por defender indústrias de químicos. Mas, ao representar um fazendeiro cujo terreno foi contaminado pelo lixo tóxico da grande DuPont, ele muda de lado. Por mais de 20 anos, Bilott leva ao tribunal os crimes ambientais da empresa. Quanto mais investiga, mais descobre mortes e corrupções. Mas, sua luta pode colocar em risco sua carreira e sua família.

O Som do Silêncio (2020), Darius Merder Ruben é baterista de uma banda de punk-metal, da qual sua namorada, Lou, é a vocalista. Dependente químico, Ruben está sóbrio há quatro anos. De repente, ele percebe que está perdendo a audição e pensa que sua vida e carreira acabaram. Incentivado por Lou, que teme que ele tenha uma recaída, Ruben começa a frequentar uma comunidade para surdos e tenta aceitar sua nova condição.

A Caça (2013), Thomas Vinterberg Lucas acaba de dar entrada em seu divórcio. Ele consegue um emprego em uma creche, está iniciando um novo namoro e pretende se reaproximar do filho, que virá visitá-lo no Natal. Mas tudo muda quando Klara, uma aluna de 5 anos, faz uma acusação de abuso sexual contra Lucas. A garota, na verdade, não tem noção da gravidade do que está dizendo, e toda a comunidade se volta contra Lucas.

Drive (2011), Nicolas Winding Refn Durante o dia, um misterioso motorista trabalha como dublê em filmes de Hollywood. À noite, usa seu talento para ser piloto de fuga em assaltos. Calado e solitário, ele vê sua vida mudar ao conhecer Irene, uma garçonete cujo marido, Standard, acaba de sair da prisão. Percebendo que Standard corre perigo por dever muito dinheiro a criminosos, ele se oferece para ajudá-lo como piloto num assalto.

Meia-Noite em Paris (2011), Woody Allen Gil é um escritor norte-americano que viaja para Paris com a noiva, Inez. Ele faz alguns passeios noturnos sozinho e descobre que, à meia-noite, é transportado para a Paris de 1920, onde encontra intelectuais e artistas que sempre admirou, como Ernest Hemingway e Salvador Dali. Quando se apaixona por Adriana, uma moça do passado, Gil não sabe se deve se entregar à ilusão e romper com Inez.

O Segredo dos Seus Olhos (2009), Juan José Campanella Benjamin Esposito se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é uma história trágica, da qual foi testemunha em 1974. Na época, o departamento onde ele trabalhava foi designado para investigar o estupro e o consequente assassinato de uma jovem. Em sua jornada, Benjamin conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado.

P.S. Eu Te Amo (2007), Richard LaGravenese Holly Kennedy é uma jovem bonita e realizada que se casa com Gerry, um irlandês divertido por quem ela é completamente apaixonada. De repente, Gerry fica doente e morre, deixando Holly em estado de choque. Tentando sair de uma profunda depressão, Holly descobre que Gerry deixou para ela uma série de cartas que buscam guiá-la no caminho da recuperação. Todas as correspondências terminam da mesma forma: “P.S. Eu te Amo”.

Clue (1986), Jonathan Lynn Durante uma noite de tempestade em 1954, seis estranhos com passados comprometedores são reunidos para um jantar na mansão do sr. Pessoa. Eles são recepcionados pelo mordomo, Wadsworth, que dá pseudônimos aos convidados na intenção de proteger suas verdadeiras identidades. Cada um deles recebe uma arma e após um tempo o sr. Pessoa aparece morto. Os convidados se apavoram e andam pela mansão procurando o culpado, enquanto mais pessoas morrem misteriosamente.