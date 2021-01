10 séries novas da Netflix com classificação indicativa para maiores de 18 anos

White Lines (2020), de Álex Pina

Do mesmo criador de “La Casa de Papel”, White Lines acompanha Zoe Walker, uma mulher que deixa a família na Inglaterra e viaja até Ibiza para investigar a morte do irmão, que trabalhava na ilha como DJ há 20 anos. Para descobrir os detalhes, ela conta com a ajuda do guarda-costas Calafat. Com o passar do tempo, Zoe se fascina pela vida que o irmão levava e começa a se envolver com o passado dele.