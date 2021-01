10 filmes de fantasia que te levarão para outro mundo, disponíveis na Netflix

Há muitos anos, estudiosos afirmam que a capacidade de ver e rir do absurdo ajuda a melhorar a qualidade de vida. Talvez por esse motivo os filmes com histórias fantásticas fazem tanto sucesso: nos ajudam a esquecer um pouco a realidade e nos transportam para mundos imaginários. No final, sempre nos deixam uma lição sobre como encarar e valorizar a vida real. Para os fãs de fantasia, a Bula reuniu em uma lista dez ótimos longas disponíveis na Netflix. A seleção abrange produções de diferentes subgêneros, todas bem avaliadas pela crítica especializada em cinema. Entre os destaques, estão “Mad Max: Estrada da Fúria” (2015), de George Miller, considerado um dos melhores filmes do século; e “Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas” (2004), de Tim Burton. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

I Am Mother (2019), Grant Sputore Após a extinção dos humanos, um robô chamado Mãe é designado para renovar a humanidade. Em um bunker, Mãe cria uma criança, conhecida apenas como Filha, evitando que ela tenha qualquer contato com o mundo externo. Ao ouvir uma mulher ferida pedindo ajuda, Filha a acolhe dentro do bunker. A mulher diz à garota que existem outros humanos na Terra, mas os robôs são uma ameaça perigosa a eles. Então, filha passa a desconfiar de sua mãe.

Mulher-Maravilha (2017), Patty Jenkins Treinada para ser uma lutadora imbatível, Diana nunca saiu da ilha de Themyscira, lar da raça de mulheres guerreiras criadas pelos deuses do Monte Olimpo para proteger a humanidade de Ares, o deus da guerra. Quando um piloto das forças americanas cai em Themyscira, Diana descobre que um terrível conflito mundial está destruindo a Terra. Então, ela decide abandonar a ilha para interferir na guerra e salvar os humanos.

Animais Fantásticos e Onde Habitam (2016), David Yates A história se passa em 1926, 70 anos antes da jornada de Harry Potter. O magizoologista Newt Scamander, autor do livro “Animais Fantásticos e Onde Habitam”, leitura obrigatória em Hogwarts; acaba de chegar em Nova York. Em sua preciosa maleta, ele guarda as criaturas fantásticas que coletou durante suas viagens. Quando alguns dos animais escapam, Newt entra em conflito com o Congresso Mágico dos Estados Unidos, que teme a exposição dos bruxos à sociedade.

Chappie (2015), Neill Blomkamp Em um futuro próximo, a África do Sul substitui seus policiais por uma frota de robôs ultra resistentes. Deon, o criador dos robôs, rouba um modelo defeituoso para fazer vários testes. Assim, ele cria Chappie, a primeira máquina com pensamentos e sentimentos próprios. As autoridades enxergam Chappie como uma ameaça e mandam destrui-lo. Mas, o robô acaba sendo roubado por uma gangue que precisa de ajuda para realizar um grande assalto.

Mad Max: Estrada da Fúria (2015), George Miller Perseguido pelas lembranças do passado, Max Rockatansky acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de mais ninguém. Ainda assim, ele aceita se juntar a um grupo de rebeldes que atravessa Wasteland em uma máquina de guerra, conduzida pela imperatriz Furiosa. O bando está fugindo do tirano Immortan Joe, que inicia uma perseguição implacável aos insurgentes.

Pan: Viagem à Terra do Nunca (2015), Joe Wright Peter é um menino esperto e curioso de 12 anos que foi abandonado em um orfanato ainda bebê. Certa noite, ele e outras crianças são capturadas por um navio voador e levadas para a Terra do Nunca, um mundo fantástico habitado por piratas, guerreiros e fadas. Ao lado da Princesa Tigrinha e de seu novo amigo, Capitão Gancho, Peter luta para livrar o reino das mãos do cruel pirata Barba Negra.

A Fantástica Fábrica de Chocolate (2005), Tim Burton Willy Wonka é o excêntrico dono da maior fábrica de chocolates do mundo, e está em busca de um herdeiro para sua fortuna. A indústria não é visitada por ninguém há 15 anos e ele decide lançar uma promoção, distribuindo cinco chocolates premiados com convites para uma visita. Charlie Bucket, um garoto muito pobre, encontra um dos convites e leva seu avô, Joe, para conhecer a fábrica com ele.

Constantine (2005), Francis Lawrence John Constantine é um dos únicos humanos capazes de enxergar anjos e demônios. Assustado com sua habilidade, ele tenta cometer suicídio, um pecado que pode levá-lo ao inferno. John sobrevive e, para se redimir e garantir sua entrada no céu, se torna um exorcista. Ele é procurado pela detetive Angela Dodson, que acredita que sua irmã morreu por causas sobrenaturais. Constantine aceita investigar a morte, mas seu tempo é escasso, pois ele está doente e tem poucos dias de vida.

Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (2004), Tim Burton Na juventude, Edward Bloom resolve deixar sua pequena cidade, no Alabama, para dar a volta ao mundo. Em seu percurso, ele vive aventuras surpreendentes. Anos mais tarde, no dia do casamento de seu filho, William, ele conta alguns dos episódios fantásticos que viveu, fascinando a todos. Mas, William acredita que o pai está mentindo e resolve investigar a veracidade das histórias contadas por ele.