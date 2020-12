Os 100 personagens mais marcantes da história do cinema

Um grande personagem cinematográfico só é grande na medida em que teve intérpretes que souberam explorar todo seu potencial. Alguns desses personagens, vilões ou mocinhos, possuem tanto carisma que marcaram gerações, sendo interpretado por diferentes atores e atrizes. Algumas vezes é difícil escolher qual o melhor. Desde 2008, a revista “Empire” elege os 100 personagens mais populares do cinema, com base na votação dos leitores. Em 2018, a lista foi atualizada e novos personagens marcantes foram inseridos no ranking. Alguns já são velhos conhecidos do público, outros surpreenderam, outros não fazem nenhum sentido terem sido escolhidos. Nesta lista, a Revista Bula, em mais uma ação de utilidade pública, tomou a iniciativa de “melhorar” a lista original. Reunimos os 100 nomes escolhidos pelos leitores da “Empire”, compilados do último ao primeiro lugar, estabelecendo qual o melhor intérprete, qual sua melhor aparição e porque entrou na lista.

100 — Edna Mode

Intérprete (voz): Brad Bird

Filme: Os Incríveis (2004)

Entrou na lista porque não estava de capa.

99 — Randle McMurphy

Intérprete: Jack Nicholson

Filme: Um Estranho no Ninho (1975)

Entrou na lista porque essa loucura possui método.

98 — Optimus Prime

Intérprete (voz): Peter Cullen

Filme: Transformers (2007)

A inclusão de um transformer na lista me faz questionar a idade mental dos votantes.

97 — Norman Bates

Intérprete: Anthony Perkins

Filme: Psicose (1960)

Entrou na lista porque essa loucura não possui método.

96 — Os Minions

Criador: Sérgio Pablos

Filme: Meu Malvado Favorito (2010)

A inclusão dos Minions na lista não deixa mais nenhuma dúvida quanto a idade mental dos votantes.

95 — Maximus

Intérprete: Russel Crowe

Filme: Gladiador (2000)

Entrou na lista porque faz todo mundo acreditar que consegue aprender história só assistindo filmes.

94 — Legolas

Intérprete: Orlando Bloom

Filme: O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002)

Entrou na lista porque sempre existe o “momento Legolas”.

93 — Wednesday Addamns

Intérprete: Chsristina Ricci

Filme: A Família Addams (1991)

Entrou na lista porque todo internauta relaciona carisma com mau-humor e respostas ríspidas.

92 — Inspetor Clouseau

Intérprete: Peter Sellers

Filme: A Pantera Cor-de-Rosa (1963)

Entrou na lista porque estava tentando entrar em outro lugar.

91 — Inigo Montaya

Intérprete: Mandy Patinkin

Filme: A Princesa Prometida (1987)

Entrou na lista porque é uma maneira de incluir um príncipe encantado sem parecer cafona.

90 — Hal

Intérprete (voz): Douglas Rain

Filme: 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968)

Entrou na lista para reciclar todo detrito incluso nela.

89 — Groot

Intérprete (voz): Vin Diesel

Filme: Guardiões da Galáxia (2014)

Entrou na lista porque provou que Vin Diesel consegue interpretar, desde que o roteiro lhe dê boas falas.

88 — Gromit

Intérprete (voz): Aardman Animations

Filme: Wallace e Gromit (2005)

Entrou na lista para fugir de Wallace.

87 — Ethan Hunt

Intérprete: Tom Cruise

Filme: Missão Impossível (1996)

Ele não entrou na lista, ele a invadiu e a roubou.

86 — Red

Intérprete: Morgan Freeman

Filme: Um Sonho de Liberdade (1994)

Entrou na lista porque toda atividade humana precisa obrigatoriamente incluir Morgan Freeman em algum momento. Com um pouco de sorte, Morgan pode ser o narrador desta lista.

85 — Walker

Intérprete: Lee Marvin

Filme: À Queima-Roupa (1967)

Entrou na lista porque deve ter intimidado uma parcela considerável dos votantes.

84 — Corporal Hicks

Intérprete: Michael Biehn

Filme: Aliens, O Resgate (1986)

Entrou na lista porque é amigo do James Cameron.

83 — Bane

Intérprete: Tom Hardy

Filme: Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (2012)

Entrou na lista como prêmio de consolação por ter passado a vergonha de ter sido o vilão com o pior plano maléfico da história do cinema. Pior ainda, no final do filme descobrimos que não passa de um capanga.

82 — Woody

Intérprete (voz): Tom Hanks

Filme: Toy Story 3 (2010)

Quase não entrou na lista, confundido com o cancelado Woody Allen.

81 — Withnail

Intérprete: Richard E. Grant

Filme: Os Desajustados (1987)

Entrou na lista porque os votos dos cinéfilos hardcore sempre conseguem eleger pelo menos um representante.

80 — V

Intérprete: Hugo Weaving

Filme: V de Vingança (2005)

Entrou na lista porque os votantes não leram o quadrinho original, se tivessem lido saberiam o quanto o filme é fraco. Votaram só na máscara.

79 — Roy Batty

Intérprete: Rutger Hauer

Filme: Blade Runner (1982)

Essa lista vai desaparecer como lágrimas na chuva.

78 — Martin Blank

Intérprete: John Cusack

Filme: Matador em Conflito (1997)

Entrou na lista porque John Cusack tem cara de cachorro perdido em mudança. Ficaram com pena.

77 — Samwise Gamgee

Intérprete: Sean Astin

Filme: Filme: O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

Entrou na lista para procurar o anel do senhor Frodo. E não encontrou. Nem o anel, nem o senhor Frodo, nem o anel do senhor Frodo. Significa.

76 — William Hudson

Intérprete: Bill Paxton

Filme: Aliens, O Resgate (1986)

Mais um amigo do James Cameron. Depois falam do Neymar.

75 — Lisbeth Salander

Intérprete: Noomi Rapace

Filme: Millenium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres (2009)

Entrou na lista porque é a única atriz que interpretou Lisbeth Salander com verossimilhança. Rooney Mara interpretou uma alienígena e Claire Foy uma super-heroína.

74 — Frank Debrin

Intérprete: Leslie Nielsen

Filme: Corra que a Polícia Vem Aí (1988)

Entrou na lista procurando (ou ocultando) provas contra O. J. Simpson.

73 — Donnie Darko

Intérprete: Jake Gyllenhaal

Filme: Donnie Darko (2001)

Ninguém entendeu nem o filme, você acha que vai entender como acabou entrando na lista? Deve ser um paradoxo do tempo.

72 — Capitão Kirk

Intérprete: William Shatner

Filme: Jornada nas Estrelas II: A Ira de Khan (1982)

Entrou na lista rolando durante uma luta.

71 — Senhor das Estrelas

Intérprete: Chris Pratt

Filme: Guardiões da Galáxia (2014)

Entrou na lista dançando.

70 — Tony Montana

Intérprete: Al Pacino

Filme: Scarface (1983)

Entrou na lista para entregar um carregamento da pura.

69 — Marge Gunderson

Intérprete: Frances McDormand

Filme: Fargo (1996)

Entrou na lista porque mulheres grávidas sempre ganham lugar.

68 — Neo

Intérprete: Keanu Reeves

Filme: Matrix (1999)

Entrou na lista porque é o escolhido.

67 — Harry Potter

Intérprete: Daniel Radcliffe

Filme: Harry Potter (2001)

Entrou na lista porque também é o escolhido. O que significa que talvez Neo não seja o escolhido. Ou podem existir dois escolhidos?

66 — Smeagol

Intérprete: Andy Serkis

Filme: O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002)

Entrou na lista atrás do Samwise, que por sua vez entrou procurando o anel do senhor Frodo. Sozinhos, os dois ficaram sem o Precioso. Significa.

65 — Hans Landa

Intérprete: Christoph Waltz

Filme: Bastardos Inglórios (2009)

Entrou na lista falando 15 idiomas, 20 dialetos e mais o Esperanto, que ninguém sabe o que é.

64 — George Bailey

Intérprete: James Stewart

Filme: A Felicidade Não se Compra (1946)

Entrou na lista porque o mundo seria pior sem ele.

63 — Wolverine

Intérprete: Hugh Jackman

Filme: X-Men 2 (2003)

Entrou na lista porque é o melhor naquilo que faz, mas o que faz não é nada agradável. Mais ou menos como ser o melhor em organizar votações na internet.

62 — E.T.

Intérprete (voz): Pat Welsh

Filme: E.T — O Extraterrestre (1982)

Entrou na lista porque ligou para casa e pediu para todos em seu planeta votarem nele.

61 — Bilbo Baggins

Intérprete: Ian Holm

Filme: O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001)

Entrou na lista só para terminar de humilhar Frodo. Todo mundo em “O Senhor dos Anéis” entrou, menos o protagonista.

60 — Dr. Kings Schultz

Intérprete: Christoph Waltz

Filme: Django Livre (2012)

Entrou na lista porque é o avô do dentista do Landa.

59 — Ace Ventura

Intérprete: Jim Carrey

Filme: Ace Ventura (1994)

Entrou na lista como representante dos Direitos dos Animais.

58 — Sarah Connor

Intérprete: Linda Hamilton

Filme: Filme: O Exterminador do Futuro 2 (1991)

Entrou na lista porque é muito foda!

57 — Katniss Everdeen

Intérprete: Jennifer Lawrence

Filme: Jogos Vorazes (2012)

Entrou na lista porque não foi escolhida, se ofereceu como voluntária, mas acabou sendo um tipo de Escolhida. Outra.

56 — Jack Burton

Intérprete: Kurt Russell

Filme: Os Aventureiros do Bairro Proibido (1986)

Deixe Jack Burton fora disso. Deixe Jack Burton fora disso.

55 — Axel Foley

Intérprete: Eddie Murphy

Filme: Um Tira da Pesada (1984)

Entrou na lista porque disse para o porteiro que precisava urgentemente informar para alguém da lista que descobriu que está com herpes genital. O porteiro poderia dar o recado, claro, mas preferiu deixar Axel entrar.

54 — Amélie Poulain

Intérprete: Audrey Tautou

Filme: O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001)

Entrou na lista porque duas gerações de meninas passaram os últimos 20 anos imitando Amélie Poulain.

53 — Vito Corleone

Intérprete: Marlon Brando

Filme: O Poderoso Chefão (1972)

Colocar o Vito Corleone de Marlon Brando em 53 º lugar, em uma lista de 100, me faz questionar duplamente a idade mental dos votantes. Pelo menos ficou à frente dos Minions e do Optimus Prime. Nunca se sabe.

52 — Shaun Riley

Intérprete: Simon Pegg

Filme: Todo Mundo Quase Morto (2004)

Entrou na lista porque todo mundo quer ser Shaun Riley quando acontecer o apocalipse zumbi. Note que escrevi “quando” e não “se”.

51 — Obi-Wan Kenobi

Intérprete: Alec Guinness

Filme: Guerra nas Estrelas (1977)

Estaria mais bem colocado em uma lista feita em tempos mais civilizados.

50 — Luke Skywalker

Intérprete: Mark Hamill

Filme: Filme: Guerra nas Estrelas: O Império Contra-Ataca (1980)

Entrou na lista porque pensamos que ele era o escolhido. Outro, sim, outro. Mas não era. Descobrimos que o escolhido era seu pai, ou talvez sua irmã. Outros, sim, outros.

49 — Harry Callahan

Intérprete: Clint Eastwood

Filme: Perseguidor Implacável (1971)

Entrou na lista para fazer meu dia, punk.

48 — Lester Burnham

Intérprete: Kevin Spacey

Filme: Beleza Americana (1999)

Entrou na lista porque é sempre bom ter a sensação de que alguém é mais patético do que nós mesmos.

47 — Rick Deckard

Intérprete: Harrison Ford

Filme: Blade Runner (1982)

Entrou na lista para caçar Roy Batty, que está lá em cima, chorando na chuva.

46 — Capitão América

Intérprete: Chris Evans

Filme: Capitão América 2: O Soldado Invernal (2014)

Ele levantou o martelo do Thor! Você acha que não seria digno de entrar na lista?

45 — Tommy DeVito

Intérprete: Joe Pesci

Filme: Os Bons Companheiros (1990)

Entrou na lista porque os votantes o acham engraçado. Só não digam para ele.

44 — Anton Chigurh

Intérprete: Javier Barden

Filme: Onde os Fracos Não Têm Vez (2007)

Entrou na lista porque ninguém desconfiaria que alguém com aquele ridículo corte de cabelo poderia ser um assassino frio.

43 — Amy Dunne

Intérprete: Rosamund Pike

Filme: Garota Exemplar (2014)

Entrou na lista e depois sumiu. Acho que a culpa é do Ben Affleck.

42 — Lou Bloom

Intérprete: Jake Gyllenhaal

Filme: O Abutre (2014)

Entrou na lista porque sensacionalismo não é fake news.

41 — Keyser Soze

Intérprete: Kevin Spacey

Filme: Os Suspeitos (1995)

Keyser Soze não existe.

40 — Ferris Bueller

Intérprete: Mathew Broderick

Filme: Curtindo a Vida Adoidado (1986)

Entrou na lista porque foi feito um mutirão de votos em sua escola.

39 — Driver

Intérprete: Ryan Gosling

Filme: Drive (2011)

Entrou na lista porque não se diz não para um maluco com um martelo na mão.

38 — Yoda

Intérprete: Frank Oz

Filme: Filme: Guerra nas Estrelas: O Império Contra-Ataca (1980)

Na lista tentar entrar não existe, ou entra ou não entra.

37 — Walter Sobchak

Intérprete: John Goodman

Filme: O Grande Lebowski (1998)

Entrou na lista porque não é o cara, mas é amigo do cara.

36 — Rocky Balboa

Intérprete: Sylvester Stallone

Filme: Rocky (1976)

Quando entrou na lista gritou: “Adrian, eu consegui”!

35 — Atticus Finch

Intérprete: Gregory Peck

Filme: O Sol é Para Todos (1962)

Entrou na lista para continuar matando Truman Capote de inveja.

34 — Mal Reynolds

Intérprete: Nathan Fillion

Filme: Serenity (2005)

Entrou na lista porque confundiram ele com Han Solo. Mas acho que o plano era esse.

33 — O Homem sem Nome

Intérprete: Clint Eastwood

Filme: Três Homens em Conflito (1966)

Entrou na lista porque os bons, os maus e os feios não poderiam deixar de votar no bom e velho Clint.

32 — Jules Winnfield

Intérprete: Samuel L. Jackson

Filme: Pulp Fiction (1994)

Sua entrada na lista foi um ato de Deus, e você não pode negar isso.

31 — Peter Venkman

Intérprete: Bill Murray

Filme: Os Caça-Fantasmas (1984)

Sua entrada na lista é um curioso fenômeno parapsicológico.

30 — Gandalf

Intérprete: Ian McKellen

Filme: O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

Entrou na lista porque gritou para Frodo: “Não passará!”

29 — Snake Plissken

Intérprete: Kurt Russell

Filme: Fuga de Nova York (1981)

Entrou na lista para resgatar alguém e saiu.

28 — The Terminator

Intérprete: Arnold Schwarzenegger

Filme: O Exterminador do Futuro 2 (1991)

Não entrou em outra lista e disse: “eu voltarei”. E voltou.

27 — Forrest Gump

Intérprete: Tom Hanks

Filme: Forrest Gump (1994)

Entrou na lista porque toda lista é como uma caixa de bombons, nunca se sabe o que pode ter dentro.

26 — Patrick Bateman

Intérprete: Christian Bale

Filme: Psicopata Americano (2000)

Entrou na lista porque Bateman é quase Batman, e Batman, obviamente, é um psicopata americano.

25 — Ash

Intérprete: Bruce Campbell

Filme: Uma Noite Alucinante (1987)

Ash daria uma mão para entrar na lista. Epa…

24 — Daniel Plainview

Intérprete: Daniel Day-Lewis

Filme: Sangue Negro (2007)

Entrou na lista porque é o protagonista do melhor filme do século 21. Isso é um fato, não uma opinião.

23 — The Bride

Intérprete: Uma Thurman

Filme: Kill Bill (2003)

Entrou na lista atrasada, como toda noiva.

22 — Travis Bickle

Intérprete: Robert De Niro

Filme: Taxi Driver (1976)

Entrou na lista porque o cinema pornô estava lotado.

21 — Dr. Hannibal Lecter

Intérprete: Anthony Hopkins

Filme: O Silêncio dos Inocentes (1991)

Entrou na lista levando uma garrava de vinho. Que simpático!

20 — Dr. Emmett Brown

Intérprete: Christopher Lloyd

De Volta para o Futuro (1985)

Em uma linha temporal paralela, o doutor Brown não entrou na lista. Em outra ainda, ele é o primeiro colocado.

19 — Loki

Intérprete: Tom Hiddleston

Filme: Os Vingadores (2012)

Entrou na lista porque o Hulk não está na lista.

18 — Rick Blane

Intérprete: Humphrey Bogart

Filme: Casablanca (1942)

O fato de Rick ter entrado na lista significa que esse pode ser o começo de uma bela amizade.

17 — M. Gustave

Intérprete: Ralph Fiennes

Filme: O Grande Hotel Budapeste (2014)

Entrou na lista para garantir sua simetria.

16 — Ron Burgundy

Intérprete: Will Ferrell

Filme: O Âncora — A Lenda de Ron Burgundy (2004

Entrou na lista porque é uma lenda.

15 — Aragorn

Intérprete: Viggo Mortensen

Filme: O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002)

Entrou na lista empurrando em câmera lenta duas gigantescas portas de madeira.

14 — Capitão Jack Sparrow

Intérprete: Johnny Depp

Filme: Piratas do Caribe (2003)

Entrou na lista porque uma lista que tem Minions precisa ter Johnny Depp fazendo johnnydepices.

13 — Tony Stark

Intérprete: Robert Downey Jr.

Filme: Vingadores: Ultimato (2018)

Entrou na lista porque salvou não apenas o planeta Terra, salvou o universo inteiro. Supere isso Superman! Você nem está na lista.

12 — Marty McFly

Intérprete: Michael J. Fox

Filme: De Volta para o Futuro (1985)

Na verdade, não entrou na lista, mas Marty voltou no tempo e concertou isso.

11 — Michael Corleone

Intérprete: Al Pacino

Filme: O Poderoso Chefão II (1974)

Entrou na lista para limpar os negócios da família.

10 — The Dude

Intérprete: Jeff Bridges

Filme: O Grande Lebowski (1998)

Entrou na lista porque é o Cara.

9 — Darth Vader

Intérprete: David Prowse (corpo), James Earl Jones (voz)

Filme: Guerra nas Estrelas: O Império Contra-Ataca (1980)

Achou que Darth Vader não entraria na lista? Sua falta de fé me é perturbadora.

8 — Tyler Durden

Intérprete: Brad Pitt

Filme: Clube da Luta (1999)

Primeira regra da lista: não falamos sobre a lista. Segunda regra da lista: não falamos sobre a lista.

7 — John McClane

Intérprete: Bruce Willis

Filme: Duro de Matar (1988)

A viagem até a lista foi dura. Tirou os sapatos e mexeu os dedinhos.

6 — Coringa

Intérprete: Heath Ledger

Filme: Batman — O Cavaleiro das Trevas (2008)

Vou te contar a história de como entrei na lista…

5 — Ellen Ripley

Intérprete: Sigourney Weaver

Filme: Alien (1979)

Quem entrou na lista foi a Ripley ou um clone da Ripley?

4 — Batman

Intérprete: Christian Bale

Filme: Batman — O Cavaleiro das Trevas (2008)

Batman com preparo seria o primeiro colocado.

3 — Han Solo

Intérprete: Harrison Ford

Filme: Guerra nas Estrelas: O Império Contra-Ataca (1980)

Han Salo em terceiro lugar? Eu te amo, lista! Eu sei.

2 — James Bond

Intérprete: Sean Connery

Filme: 007 Contra Goldfinger (1962)

Sean Connery entrou na lista, não os outros. De uma época em que James Bond mastigava de boca fechada.

1 — Indiana Jones

Intérprete: Harrison Ford

Filme: Os Caçadores da Arca Perdida (1981)

Indiana Jones o primeiro colocado? Isso te surpreende? Nada me surpreende, eu sou um cientista.