Os 15 melhores desenhos animados de todos os tempos

Ducktales: Os Caçadores de Aventuras

A série de animação é considerada a mais famosa já produzida pela Disney, pelo fato de ter tido o maior número de episódios: 100 no total. Acompanhava as aventuras do ambicioso Tio Patinhas, o pato mais rico do mundo, e seus amigos. No Brasil, o desenho foi transmitido a partir de 1988 pelo SBT, com dublagem do estúdio Herbert Richers.