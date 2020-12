10 séries de 2020 de tirar o fôlego para assistir na Netflix e no Amazon Prime Video

Califado, de Goran Kapetanović

Pervin, uma sueca que vive na Síria com um integrante do Estado Islâmico, pede ajuda à polícia da Suécia para ir embora. A agente Fátima se torna responsável pelo caso e descobre que um ato terrorista está sendo planejado no país nórdico. Ao mesmo tempo, a adolescente Sulle, que vive no subúrbio de Estocolmo, é apresentada à religião muçulmana por uma colega da escola.