10 ótimos filmes da Netflix e do Amazon Prime Video que podem te esgotar emocionalmente

Jogo Perigoso (2017), Mike Flanagan

Para tentar salvar o casamento, Jessie e o marido Gerald viajam para uma casa de campo, onde planejam um fim de semana romântico. Gerald, no entanto, tem planos mais apimentados em mente e decide realizar um jogo sexual com a mulher. Ele algema os dois pulsos de Jessie na cama, mas as coisas acabam saindo do controle e o que deveria ser apenas uma aventura se transforma em uma luta por sobrevivência.