Os 10 melhores filmes lançados pelo Amazon Prime Video em 2020

6 — Blow the Man Down, de Bridget Savage Cole e Danielle Krudy

Em uma pequena vila de pescadores no Maine, vivem as irmãs Mary Beth e Priscilla. Ainda adolescentes, elas acabam de perder a mãe e têm que assumir as dívidas do lar sozinhas. Indignada, Mary sai para beber e acaba sendo atacada por um homem desconhecido. Ela o assassina em legítima defesa e pede ajuda a Priscilla para esconder o corpo. A dupla tenta se livrar do cadáver sem deixar vestígios, mas o crime não passa despercebido aos outros moradores da vila.