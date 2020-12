Os 15 melhores atores do século 21

5 — Nicole Kidman

Atriz e produtora australiana, Nicole Kidman nasceu em 1967. Ela entrou no século 21 no auge de seu estrelato, com “Moulin Rouge” (2001). Em 2003, recebeu o Oscar de Melhor Atriz pelo filme “As Horas”, no qual interpretou Virginia Woolf. Desde então, já atuou em mais de 40 filmes, a maioria deles memorável. “Kidman agrada com delicadeza e pontadas de emoção. Ela é totalmente gloriosa”, disseram os críticos.