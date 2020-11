10 clássicos fundadores do cinema, disponíveis online e gratuitos

O Ídolo Caído (1948), Carol Reed

Philippe, filho de um embaixador, adora Baines, o mordomo da embaixada. Baines inventa muitas histórias fabulosas e se torna o herói de Philippe. Quando a mulher do mordomo é assassinada, ele é apontado como suspeito. Philippe sabe que o amigo pode ser um criminoso, pois o vê saindo com outra mulher. Na intenção de protegê-lo, acaba mentindo à polícia. Mas as declarações do menino complicam ainda mais a situação de Baines.