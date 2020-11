E La Nave Va (1983), Federico Fellini

Num estilo de falso documentário, o filme acompanha uma viagem do navio Gloria N., em 1914, com a finalidade de jogar no mar da Grécia as cinzas da cantora lírica Edmea Tetua. Entre os passageiros estão muitos nobres e artistas. Durante a viagem, o capitão acolhe refugiados sérvios, o que traz problemas quando a embarcação é abordada por um navio do Império Austro-Húngaro, que está em guerra com a Sérvia e tenta tomar os refugiados.