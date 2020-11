Os 26 nomes de candidatos a vereador mais engraçados das eleições 2020 (um representante por estado)

O período de eleições municipais no Brasil é garantia não só de decepções, mas também de muitas risadas. Com pouquíssimo tempo de propaganda eleitoral na TV, os candidatos ao cargo de vereador fazem de tudo para chamar a atenção dos eleitores em breves segundos. Além dos bordões cheios de trocadilhos, alguns usam nomes inusitados, já que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite. A Bula reuniu em uma lista os 26 nomes de candidatos à câmara municipal mais engraçados de 2020, sendo um representante para cada estado do país. Jiraya Jaspion Jiban, Bin Laden do Bem e Capitão Cloroquina são alguns exemplos da criatividade dos aspirantes ao cargo. A maioria deles não fez sucesso nas urnas, mas pelo menos eles estão rendendo bons memes para o povo brasileiro.

Acre

Alagoas

Amapá

Amazonas

Bahia

Ceará

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro

Rio Grande do Norte

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Sergipe