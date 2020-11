10 grandes filmes na Netflix que podem salvar o domingo

The Post: A Guerra Secreta (2019), Steven Spielberg

Em 1971, Kat Graham, dona do “The Washington Post”, está prestes a lançar as ações da empresa na Bolsa de Valores. Ben Bradlee, editor-chefe, está buscando uma notícia impactante, que faça o jornal subir no mercado jornalístico. É quando ele tem acesso a documentos secretos do Pentágono, que revelam mentiras do governo acerca da participação dos EUA na Guerra do Vietnã. Agora, Ben precisa convencer Kat sobre a importância da publicação da reportagem.