10 filmes tristes da Netflix para quem está cansado de chorar só pela política

Além de todos os problemas trazidos pela pandemia da Covid-19, que afetou o mundo todo em 2020, os brasileiros ainda sofrem diariamente com as notícias sobre política. Corrupção, descaso e a destruição do meio ambiente são os problemas que mais aparecem nas manchetes sobre os governantes. Para o espectador que já está cansado de chorar pelos desmandos do governo, a Bula reuniu em uma lista dez ótimos filmes da Netflix que lhe darão outros motivos para derramar lágrimas. Nesse caso, histórias emocionantes e inspiradores. Entre os longas selecionados, destacam-se “Maudie: Sua Vida e Sua Arte” (2016), de Aisling Walsh; e “Um Olhar do Paraíso” (2010), de Peter Jackson. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Por Lugares Incríveis (2020), de Brett Haley Violet Markey é uma adolescente que sente culpa por ter sobrevivido ao acidente que matou sua irmã. Theodore Finch é perseguido no colégio e em casa. Prestes a cometer suicídio, os dois se conhecem no alto de uma torre e se tornam grandes amigos. Violet e Theodore decidem viajar juntos pelo estado onde moram. Ao longo da jornada, eles descobrem os motivos pelos quais ainda vale a pena viver.

18 Presentes (2020), de Francesco Amato No mesmo dia em que se torna mãe, Elisa descobre que possui um câncer em estágio avançado. Sabendo que possui pouco tempo de vida, ela decide deixar 18 presentes para sua filha, Anna. Será entregue um por vez, aniversário por aniversário, até que a garota se torne uma mulher adulta. Prestes a receber o último presente, Anna passa por uma tragédia. O filme é inspirado numa história real, que ocorreu na Itália.

Lion: Uma Jornada para Casa (2016), Garth Davis Saroo, um garoto de cinco anos, se perde do irmão mais velho em uma estação de trem, em Khandwa, indo parar em Calcutá, numa outra parte da Índia. Sozinho, ele mora na rua e passa por muitas dificuldades até ser adotado por uma família australiana. Incapaz de superar o que aconteceu, aos 25 anos ele decide procurar por sua família na Índia. Para isso, ele conta com a ajuda de seus pais adotivos e de sua namorada, Lucy.

Maudie: Sua Vida e Sua Arte (2016), Aisling Walsh Maud Lewis é uma jovem pintora que sofre de artrite reumatoide, mas tem vontade de ser independente. Então, ela responde a anúncio para trabalhar como empregada de Everett, um pescador solitário e agressivo. Maud pinta pequenos cartões para vender com os peixes de Everett e seus serviços passam a ser cada vez mais requisitados. Em pouco tempo, ela começa a receber encomendas de grandes personalidades. O filme é baseado em uma história real.

Tallulah (2016), Sian Heder Lu é uma jovem que vive em uma van e pratica pequenos roubos para sobreviver. Depois de ser abandonada pelo namorado, ela vai atrás da sogra, Margaret, que lhe nega ajuda. Um dia, buscando por comida em um hotel, Lu conhece Carolyn, uma mãe negligente, que não dá atenção a filha de apenas um ano. Aproveitando-se da situação, Lu rouba a criança e leva até Margaret, alegando que a menina é sua neta.

Sadece Sen (2014), Hakan Yonat Ali é um ex-boxeador e agiota que se arrepende de seus crimes e decide recomeçar a vida trabalhando como atendente em um estacionamento. Em seu novo emprego, ele acaba conhecendo Hazal, uma jovem cega que aparece no local todas as noites para levar o jantar de seu tio. Aos poucos, Ali e Hazal se apaixonam. Mas, os segredos do passado do lutador começam a aparecer, ameaçando sua reação com Hazal.

Questão de Tempo (2013), Richard Curtis Ao completar 21 anos, Tim descobre que pertence a uma linhagem de viajantes no tempo. Ou seja, todos os homens de sua família conseguem voltar para o passado e mudar os acontecimentos. Empolgado, Tim resolve usar seu novo dom para reverter seus erros e conquistar Mary. Mas, logo ele percebe que alterar o passado pode provocar consequências inesperadas em sua vida.

Um Olhar do Paraíso (2010), Peter Jackson Na década de 1970, a jovem Susie está a caminho de casa quando é abordada pelo vizinho, George. Ele a convence a entrar num esconderijo subterrâneo que ele mesmo construiu. Lá dentro, Susie é cruelmente assassinada. Agora, ela está no paraíso e, enquanto acompanha o sofrimento de sua família, precisa lidar com o sentimento de vingança que nutre em relação a George para encontrar a paz.

Sete Vidas (2008), Gabriele Muccino Após um acidente que causa a morte de sete pessoas, incluindo sua noiva, Ben Thomas vive atormentado pela culpa. Para se redimir, ele toma a decisão de salvar a vida de outras sete pessoas. Usando as credenciais de seu irmão, que trabalha no governo dos Estados Unidos, ele escolhe os cidadãos que serão alvo de sua ajuda. Mas, tudo muda quando Ben se apaixona por Emily, que sofre com uma doença incurável.