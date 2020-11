10 filmes argentinos obrigatórios para ver durante a vida, na Netflix, Amazon Prime e Globoplay

Um dos mais desenvolvidos da América Latina, o cinema argentino é conhecido internacionalmente por unir habilidade técnica e refinamento estético. A partir da década de 1990, cineastas do país têm alcançado maior propagação com produções independentes, muitas delas reconhecidas em grandes prêmios da indústria cinematográfica. Para os cinéfilos que desejam conhecer os filmes argentinos, a Bula reuniu em uma lista os dez melhores disponíveis na Netflix, no Amazon Prime Video e no Globoplay, os serviços de streaming mais populares do país. Entre os selecionados, estão “O Segredo dos Seus Olhos” (2009), de Juan José Campanella; e “O Cidadão Ilustre” (2016), dirigido por Gastón Duprat e Mariano Cohn. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Amazon Prime Video

Todos Já Sabem (2018), Asghar Farhadi Laura viaja para o interior da Espanha para participar do casamento de sua irmã, um grande evento que reunirá centenas de pessoas. Durante a festa, um apagão ocorre e um dos convidados desaparece. A família de Laura se une para desvendar o mistério, enquanto todos se perguntam se o responsável pelo sequestro não está entre eles. Na busca por uma solução, os segredos dos convidados começam a ser revelados.

Tese Sobre um Homicídio (2013), Hernán Golfrid Roberto Bermudez é um renomado especialista em Direito Penal, que ministra em um dos melhores cursos da área na Argentina. Em sua nova turma, está Gonzalo, o filho de um velho conhecido, que o trata como um ídolo. Quando um assassinato brutal ocorre em frente à universidade, Roberto se interessa pelo caso e começa a desconfiar que Gonzalo é o criminoso. Para provar que sua suspeita está correta, ele inicia uma investigação paralela.

A Oeste do Fim do Mundo (2012), Paulo Nascimento Leon é um homem solitário e introspectivo, que vive em um posto de gasolina perdido na antiga estrada transcontinental, entre a Argentina e o Chile. Seu único amigo é Silas, um brasileiro que o visita de vez em quando. Um dia, a paz de Leon é abalada pela chegada de Ana, uma mulher que está fugindo de um caminhoneiro. Leon permite que Ana fique no local por apenas uma noite, mas o tempo passa e ela não consegue sair de lá.

O Segredo dos Seus Olhos (2009), Juan José Campanella Benjamin Esposito se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é uma história trágica, da qual foi testemunha em 1974. Na época, o departamento onde ele trabalhava foi designado para investigar o estupro e o consequente assassinato de uma jovem. Em sua jornada, Benjamin conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado.

Netflix

Minha Obra Prima (2018), Gastón Duprat Renzo Nervi já foi um pintor bem-sucedido, mas hoje não consegue vender nenhum quadro. Arturo Silva é um sofisticado dono de galeria e negociador de obras de arte. Os dois são velhos amigos e Arturo tenta valorizar o trabalho de Renzo, mas a atitude arrogante do pintor não ajuda nos negócios. Até que, um dia, eles decidem se envolver em um esquema ilegal para finalmente ganharem dinheiro com obras de arte.

O Cidadão Ilustre (2016), Gastón Duprat e Mariano Cohn Daniel Mantovani é um escritor argentino que recebeu a maior das láureas: o Prêmio Nobel de Literatura. Radicado há 40 anos da Europa, ele é convidado para voltar à sua cidade natal, a pequena Salas, para receber o título de Cidadão Ilustre. Ainda que Daniel tenha um certo desprezo pelo povoado onde nasceu, ele aceita o convite. Mas, sua visita desencadeará uma série de situações complicadas entre ele e o povo local.

O Décimo Homem (2016), Daniel Burman Ariel deixou a Argentina anos atrás para tentar a vida em Nova York, onde se tornou um bem-sucedido economista. Muito tempo se passa e ele recebe um convite para retornar a Buenos Aires e reencontrar a família. Ariel quer aproveitar a oportunidade para apresentar sua namorada, mas o plano não dá certo, pois ela desiste da viagem. Além disso, ao chegar em Buenos Aires, Ariel descobre que seu pai viajou, sem importar-se com sua visita.

O Patrão: Radiografia de um Crime (2015), Sebastián Schindel Hermógenes, um homem simples e analfabeto, deixa sua cidade no interior para morar em Buenos Aires em busca de melhores oportunidades. Lá, ele encontra trabalho como açougueiro. Seu patrão é um homem cruel, que o obriga a vender carnes estragadas e o trata como um escravo. Cansado das sucessivas humilhações, Hermógenes se vinga do patrão.

A História Oficial (1985), Luís Puenzo O filme se passa na década de 1980, durante a ditadura na Argentina. Alicia é uma professora de história casada com Roberto e mãe adotiva da pequena Gaby. Com uma vida confortável e completamente alheia à realidade argentina, ela começa a se interessar pelos acontecimentos à sua volta quando reencontra Ana, uma amiga que acaba de voltar do exílio e lhe conta sobre horrores praticados contra os opositores do governo.

Globoplay