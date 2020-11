10 filmes preciosos (e novos) para ver no Amazon Prime Video em 2020

A Bula reuniu em uma lista dez ótimos filmes, lançados nos últimos dois anos, que estão disponíveis no Amazon Prime Video. Segundo serviço de streaming mais popular no Brasil, a plataforma do e-commerce Amazon se destaca entre os concorrentes por liberar com mais rapidez longas que aclamados que saíram recentemente dos cinemas. Entre os títulos escolhidos pela Bula, estão “Dark Waters — O Preço da Verdade” (2020), de Todd Haynes; “Entre Facas e Segredos” (2019), de Rian Johnson; e “First Man” (2018), dirigido por Damien Chazelle. Os filmes estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Borat: Fita de Cinema Seguinte (2020), Jason Woliner Continuação de “Borat” (2007), o longa acompanha o personagem Borat, um repórter do Cazaquistão que adquiriu fama internacional após o primeiro filme e passou 14 anos preso por ter envergonhado o país. Ao ser liberto, Borat é convocado pelo governo para entregar um macaco de presente para o vice-presidente dos EUA, numa tentativa de aproximação com o presidente Donald Trump.

Caixa Preta (2020), de Emmanuel Osei-Kuffour O fotógrafo Nolan passou por um grave acidente, no qual perdeu a mulher e a memória. Agora, ele precisa criar sozinho a filha, que deixa lembretes pela casa para ajudá-lo na readaptação. Com o passar do tempo, Nolan fica mais curioso sobre sua história de vida. Então, ele encontra um tratamento experimental que envolve o uso de uma caixa preta para reavivar suas memórias. Mas, quando revisita o passado, Nolan começa a ver imagens assustadoras.

Dark Waters — O Preço da Verdade (2020), de Todd Haynes Robert Bilott é um advogado corporativo famoso por defender indústrias de químicos. Mas, ao representar um fazendeiro cujo terreno foi contaminado pelo lixo tóxico da grande DuPont, ele muda de lado. Por mais de 20 anos, Bilott leva ao tribunal os crimes ambientais da empresa. Quanto mais investiga, mais descobre mortes e corrupções. Mas, sua luta pode colocar em risco sua carreira e sua família.

Time (2020), Garrett Bradley Nesta íntima história de amor, filmada ao longo de 20 anos, a cineasta Garrett Bradley acompanha a trajetória da empresária e autora Sibil Fox Richardson, conhecida como Fox Rich. Ao mesmo tempo em que precisa trabalhar para cuidar sozinha dos seis filhos, Rich luta pela libertação de seu marido, Rob, que foi condenado a 60 anos de prisão por ter se envolvido em um roubo.

Entre Facas e Segredos (2019), de Rian Johnson O famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombley convida toda a sua família para comemorar com ele seu aniversário de 85 anos. Mas, um dia após a festa, a empregada da casa encontra Harlan morto em seu escritório. A polícia e o detetive particular Benoit Blanc são chamados para investigar o caso. Da família disfuncional do escritor aos empregados, Blanc examina todos para descobrir a verdade por trás do assassinato.

O Escândalo (2019), Jay Roach Em 2016, a famosa apresentadora Gretchen Carlson decide processar Roger Ailes por assédio sexual. Roger é um grande executivo do canal Fox News, por isso a denúncia choca toda a empresa. Mas, a atitude de Gretchen faz com que outras mulheres tenham coragem de denunciar Roger também, entre elas a âncora Megyn Kelly e a novata ambiciosa Kayla Pospisil. O filme é baseado em um escândalo real.

O Relatório (2019), Scott Z. Burns Os jornais norte-americanos noticiam que o governo destruiu as fitas do Programa de Investigação e Interrogatório da CIA, criado após os atentados de 11 de setembro. Encarregado pela senadora Diane Feinstein, o agente Daniel J. Jones lidera uma investigação interna sobre o caso. Mesmo com dificuldade para conseguir os documentos necessários, Daniel se dedica ao relatório por quase uma década, sem saber se as revelações descobertas por ele serão expostas ao público algum dia.

A Vida em Si (2018), Dan Fogelman Em flashbacks, um narrador conta a história de Will e Abby. Eles se apaixonam na universidade, casam e esperam a vinda no primeiro filho, em Nova York. À medida que a história se desenrola, uma tragédia atinge a vida de Will e Abby, afetando indiretamente o destino de outras pessoas espalhadas pelo mundo. Dividido em quatro capítulos, o filme acompanha todos os envolvidos na trajetória do casal.

First Man (2018), Damien Chazelle O filme conta a história de Neil Armstrong, primeiro astronauta a pisar na lua, em 1969. Trabalhando como piloto de testes da Aeronáutica Americana, ele se inscreve para ser um dos pilotos da NASA e consegue uma das vagas. Enquanto passa anos se preparando para a viagem espacial, mudanças ocorrem em sua vida profissional e a perda de uma de suas filhas, Karen, testa seus limites emocionais.