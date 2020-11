10 filmes considerados perfeitos para assistir na Netflix e no Amazon Prime Video

A Bula reuniu em uma lista dez filmes que são considerados perfeitos pelo público e estão disponíveis no streaming. A seleção foi baseada em uma votação no Reddit. A Bula considerou os mais votados e que estão no catálogo da Netflix ou do Amazon Prime Video, as plataformas mais populares no Brasil. Entre eles, estão o suspense “Se7en: Os Sete Crimes Capitais” (1995), David Fincher; e a comédia “O Grande Lebowski” (1998), de Ethan e Joel Cohen. “Whiplash: Em Busca da Perfeição” (2014), de Damien Chazelle; e “Onde os Fracos Não Têm Vez” (2008), de Joel Coen e Ethan Coen; estão no canal pago Paramount+, no Amazon, mas é possível testar o serviço gratuitamente por sete dias.

Your Name (2017), Makoto Shinkai Mitsuha é uma garota no ensino médio que mora na cidade de Itomori, em uma região rural do Japão. Entediada com a vida no campo, ela sonha em mudar-se para Tóquio. Misteriosamente, ela começa a trocar de corpo com Taki, um estudante de Tóquio. Enquanto ela o ajuda a se aproximar de uma colega, ele a ensina a ser popular na escola. Os dois acabam se apaixonando, mas quando Taki vai até a aldeia de Mitshua para conhecê-la, descobre que ela já morreu.

Se7en: Os Sete Crimes Capitais (1995), David Fincher Prestes a se aposentar, o detetive experiente William Somerset se une a David Mills, um jovem policial, para investigar uma série de assassinatos em Los Angeles. Durante a investigação, eles descobrem que o assassino é um psicopata que tem como alvo pessoas que representam os sete pecados capitais. Eles armam um plano para prendê-lo, mas não imaginam que também estão na mira do criminoso.

Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994), Robert Zemeckis Mesmo com o QI baixo, Forrest Gump nunca se sentiu desfavorecido. Por obra do acaso, ele participou de alguns dos mais importantes eventos da história dos Estados Unidos. Forrest ensinou Elvis Presley a dançar, serviu com honra no Vietnã, foi estrela de um time de futebol americano, conheceu Richard Nixon e percorreu vários estados a pé. Apesar de todas as suas experiências, ele não consegue esquecer Jenny, seu amor de infância.

O Poderoso Chefão — Parte II (1974), Francis Ford Coppola Primeira sequência a ganhar o Oscar de Melhor Filme, “O Poderoso Chefão Parte II” conta a história de Vito Andolini, conhecido como o mafioso Don Vito Corleone. Após a máfia italiana matar sua família, ele foge para os Estados Unidos, onde começa a praticar crimes para manter sua mulher e filhos. Anos mais tarde, os negócios da família Corleone são comandados pelo ambicioso filho caçula de Vito, Michael.

Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014), Damien Chazelle Andrew sonha em ser o melhor baterista de sua geração e se inspira em Buddy Rich, seu maior ídolo. Ele consegue uma vaga para estudar no conservatório de Shaffer, a melhor escola de música dos EUA, onde chama a atenção do reverenciado mestre do jazz Terence Fletcher. Para alcançar o nível de perfeição exigido por Terence, Andrew transforma seu sonho em uma obsessão, colocando em risco a própria saúde física e mental.

Onde os Fracos Não Têm Vez (2008), Joel Coen e Ethan Coen Enquanto caça cervos, Llewelyn Moss encontra um traficante morto no deserto do Texas. Então, ele leva consigo uma grande quantidade de dinheiro que estava com o rapaz. Em busca da quantia perdida, o impiedoso assassino Chigurh começa a perseguir Moss. No entanto, para capturá-lo, ele terá de enfrentar o xerife da cidade, que também está procurando Moss. O filme é baseado no livro homônimo de Cormac McCarthy.

Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças (2004), Michel Gondry Joel e Clementine tentaram fazer com que o relacionamento deles desse certo por anos. Cansada dos desentendimentos, Clementine aceita se submeter a um tratamento experimental para apagar Joel de sua memória. Ao descobrir o que a ex fez, Joel decide passar pelo mesmo experimento, eliminando todas as suas lembranças de Clementine. Mas, após se esquecerem, eles se encontram por acaso e se apaixonam novamente.

Clube da Luta (1999), David Fincher Jack é um jovem executivo cansado de sua vida monótona. Após voltar de uma viagem, ele descobre que houve uma explosão em seu apartamento. Sem ter a quem pedir ajuda, ele vai morar com Tyler, um homem que conheceu durante a viagem. Para extravasar a raiva, Tyler convida Jack para uma luta. Eles começam a brigar frequentemente e as lutas atraem outros homens. Assim, nasce o Clube da Luta, uma organização anarquista e violenta.

O Grande Lebowski (1998), Ethan e Joel Cohen Jeffrey Lebowski é um desempregado convicto, que chama a si mesmo de “The Dude” e passa os dias ouvindo rock e usando drogas. De repente, desconhecidos invadem seu apartamento cobrando uma grande dívida. Como não conseguem nada, um deles faz xixi no tapete de Lebowski, que fica furioso. Depois, ele descobre que os cobradores estavam em busca de um milionário com o mesmo nome que o seu. Então, Jeffrey vai atrás do xará buscando compensação pelo constrangimento que passou.