As 5 melhores séries para ver no Amazon Prime em 2020

No último ano, o Amazon Prime Video foi um dos serviços de streaming que mais cresceu no Brasil, atrás apenas da Netflix na preferência dos brasileiros. Para ajudar os leitores que desejam saber o que realmente vale a pena na plataforma, a Bula reuniu em uma lista as cinco melhores séries para assistir este ano. Foram selecionadas produções que, além de premiadas, acumularam fãs e elogios da crítica especializada em todo o mundo. Entre elas, estão “Fleabag” (2017), de Phoebe Waller-Bridge, a maior vencedora do Emmy 2019, e “Schitt’s Creek” (2015), de Dan e Eugene Levy; a estrela do prêmio em 2020. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

The Boys (2019), Eric Kripke Em um mundo no qual superpoderes são comuns, os integrantes do grupo “Os Sete”, deslumbrados pela fama, começam a usar suas habilidades para cometer crimes. Então, humanos e heróis decepcionados com “Os Sete” se juntam para derrotá-los. Chamados de “The Boys”, os justiceiros precisam expor a verdade sobre essas celebridades e impedir o surgimento de novos super-heróis corruptos.

Fleabag (2017), Phoebe Waller-Bridge A série acompanha a vida de uma mulher chamada apenas de Fleabag, algo que pode ser traduzido como “fracassada”. Além dos conflitos familiares que enfrenta, ela luta para superar a morte de sua sócia e melhor amiga. Vivendo em Londres, Fleabag tenta reajustar sua vida, mas vive de ressaca e se envolve com caras errados, enquanto seu negócio vai de mal a pior. A série foi a maior vencedora do Emmy 2019, conquistando quatro estatuetas.

The Marvelous Mrs. Maisel (2017), Amy Sherman-Palladino Nos anos 1950, Midge Maisel leva a vida que sempre sonhou, em um apartamento luxuoso de Manhattan. Seu único hobby é escrever piadas para Joel, que se apresenta em bares nos fins de semana, mas não é muito talentoso. Quando Joel abandona Midge para ficar com a amante, ela decide recomeçar a vida como comediante. Susie, a gerente de um bar, se oferece para ser sua agente. Juntas, elas lutam para crescer em um ramo dominado pelos homens.

This Is Us (2016), Dan Fogelman A série conta a história dos trigêmeos da família Pearson, que nasceram em 1979: Jack, Kate e Randall. Jack é um ator de televisão que está cansado de fazer papéis superficiais e começa a fazer testes para peças de teatro. Kate é uma mulher obesa que vive uma eterna luta para perder peso e não acredita que encontrará um amor. Randall tornou-se um empresário bem-sucedido, mas sofre com suas histórias mal resolvidas do passado.