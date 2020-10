12 filmes para apaixonados por vinhos

Alguns cineastas resolveram homenagear a arte de produzir e degustar vinhos, tornando a bebida o tema central de seus filmes. Para os apaixonados pelo assunto, a Bula reuniu em uma lista 12 ótimos filmes, ideais para se assistir com uma taça na mão. A seleção abrange longas de diferentes épocas e gêneros, como o drama “O Que nos Liga” (2017), de Cédric Klapisch; a comédia “Saint Amour: Na Rota do Vinho” (2016), de Benoît Delépine e Gustave Kervern; e o romance “O Ano do Cometa” (1992), dirigido por Peter Yates. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Notas de Rebeldia (2020), Prentice Penny Elijah sempre foi apaixonado por vinhos e finalmente tem a chance de se tornar sommelier, estudando em uma escola renomada. Mas, seu pai, Louis, deseja que ele assuma o negócio da família, uma tradicional churrascaria em Memphis. Enquanto Elijah luta para se dar bem nos estudos e se desvencilhar das expectativas do pai, Louis se sente rejeitado pelo filho.

O Que nos Liga (2017), Cédric Klapisch Após uma ausência de dez anos, Jean volta à sua cidade natal ao saber que o pai está doente. Ele reencontra os irmãos, Jérémie e Juliette, com os quais não tem uma boa relação. Mas eles precisam reaprender a ser uma família quando o pai morre e lhes deixa uma vinícola como herança. Então, Jean, Jérémie e Juliette tentam deixar as desavenças de lado para honrar a memória do patriarca.

Saint Amour: Na Rota do Vinho (2016), Benoît Delépine e Gustave Kervern Triste por ver o filho Bruno entregue ao alcoolismo e desânimo, o agricultor Jean resolve tirar uma semana de férias para fazer uma turnê pela região das vinícolas francesas ao lado do herdeiro. Eles contratam o jovem taxista Mike para guiá-los em todo o trajeto. Ao longo da viagem, Jean, Bruno e Mike vivem situações intensas, que mudam para sempre suas vidas. Além disso, Jean consegue se reaproximar do filho.

O Vinho Perfeito (2013), Ferdinando Vicentini Orgnani A vida de Giovanni Cuttin muda totalmente depois que ele se encanta pelos vinhos. De um tímido funcionário de banco, ele se torna um sommelier, o mais renomado escritor e crítico de vinhos da Itália. Agora, ele divide seu tempo entre palestras, entrevistas e sessões de autógrafos. Tudo vai bem, até o dia em que Giovanni é acusado de assassinar a própria mulher, Adele.

Vino para Robar (2013), Ariel Winograd Sebástian e Natália são dois ladrões profissionais que se conhecem enquanto tentam roubar uma obra de arte em um museu. Ela é mais esperta e consegue enganá-lo, então os dois se tornam inimigos declarados. Mas, algum tempo depois, são contratados para trabalhar juntos no roubo de um dos mais valiosos vinhos do mundo, um rótulo do século 19 que está escondido em Mendoza.

Entre Vinhos e Amores (2007), Allison R. Hebble O filme entrelaça três histórias sobre gastronomia e relacionamentos, em Los Angeles. Lily está fazendo um jantar para o sofisticado Michael, um homem 17 anos mais velho, o que a deixa insegura. Shelly, que está grávida, tenta cozinhar para o marido, temendo que o nascimento do bebê faça com que eles se afastem. Por fim, Jude prepara um prato italiano para receber sua amante, uma cineasta que trabalha até tarde.

O Julgamento de Paris (2008), Randall Miller Baseado em fatos, o filme narra o início da indústria no vinho em Napa Valley, nos EUA, durante os anos 1970. Steven, um sommelier inglês que possui uma adega em Paris, está pensando em novas ideias para movimentar seu negócio. Então, ele viaja à Califórnia à procura de um vinho barato, na intenção de levar o produto para uma competição em Paris. Ao conhecer a vinícola da família Barrett, ele se impressiona com a qualidade da bebida.

Um Bom Ano (2006), Ridley Scott Max Skinner passou a infância aprendendo sobre vinhos na vinícola de seu tio, na França. Agora, já adulto, ele trabalha como executivo em Londres e deixou a ética de lado para arriscar nos negócios. Um dia, Max recebe a notícia de que seu tio morreu e deixou a propriedade para ele. Max viaja à França apenas para vender tudo rapidamente e voltar para o trabalho, mas ao chegar no local começa a relembrar suas aventuras no vinhedo.

Sideways: Entre Umas e Outras (2004), Alexander Payne Miles, um homem fascinado por vinhos, convida seu amigo de infância, Jack, para viajar pelas vinícolas da Califórnia. Enquanto Miles está tentando superar um período depressivo, Jack quer viver todas as aventuras de um solteiro, já que se casará em poucos dias. Durante o trajeto, eles acabam se envolvendo com duas mulheres. Jack conhece Stephanie, que faz com que ele queira cancelar o casamento, e Miles se interessa por Maya, uma garçonete que também é apaixonada por vinhos.

Conto de Outono (1998), Éric Rohmer Magali é uma produtora de vinho francesa que não tem um relacionamento amoroso desde a morte do marido. Isabelle, amiga de infância de Magali, decide encontrar um namorado para ela, colocando um anúncio nos classificados do jornal. Gerald, um pretendente promissor, responde à publicação. No dia do casamento da filha, Magali encontra Gerald pessoalmente. Mas, na mesma ocasião, ela também conhece Étienne, outro homem por quem se interessa.

O Ano do Cometa (1992), Peter Yates A sofisticada Maggie conhece o charmoso Oliver na adega de degustação de vinhos de seu pai e os dois se detestam instantaneamente. Maggie está atrás de uma garrafa do tempo de Napoleão, de uma colheita conhecida como “O Ano do Cometa”. Ela descobre que o valioso vinho está na Escócia e viaja para encontrá-lo. Mas ela terá que lidar com a pessoa designada para ser seu guarda-costas: Oliver.