Os 15 filmes mais instigantes do século 21, disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

A Bula reuniu em uma lista 15 filmes marcantes, lançados no século 21, que estão disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video, os serviços de streaming mais populares no Brasil. Os longas escolhidos receberam boas avaliações da crítica especializada e são considerados grandes obras do cinema recente. Entre os selecionados, estão o suspense psicológico “O Sacrifício do Cervo Sagrado” (2018), de Yórgos Lánthimos; o metafórico “Fonte da Vida” (2006), de Darren Aronofsky; e o drama “Mais Uma Chance” (2018), dirigido por Tamara Jenkins. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Netflix e Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Arkansas (2020), Clark Duke Os amigos Kyle e Swin entram por acaso no tráfico de drogas. Sob as ordens de Frog, o chefão que nunca chegaram a ver, Kyle e Swin traficam para vários estados do Sul. Um dia, uma confusão atrapalha uma entrega importante, levando a um assassinato acidental. Sabendo que serão culpados pelo que aconteceu, os dois fogem e tentam se proteger. Enquanto isso, Frog faz de tudo para encontrá-los.

Blow the Man Down (2020), de Bridget Savage Cole e Danielle Krudy Em uma pequena vila de pescadores no Maine, vivem as irmãs Mary Beth e Priscilla. Ainda adolescentes, elas acabam de perder a mãe e têm que assumir as dívidas do lar sozinhas. Indignada, Mary sai para beber e acaba sendo atacada por um homem desconhecido. Ela o assassina em legítima defesa e pede ajuda a Priscilla para esconder o corpo. A dupla tenta se livrar do cadáver sem deixar vestígios, mas o crime não passa despercebido aos outros moradores da vila.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2018), Yórgos Lánthimos Steven é um cardiologista casado e pai de dois filhos. Ele é muito conceituado em sua área, mas na verdade é alcoólatra. Quando um paciente morre durante uma cirurgia executada por ele, Steven decide se aproximar do filho do homem, Martin, de 16 anos. Ele começa a presentear o garoto e o apresenta para toda a família. Mas, quando Martin percebe que está sendo deixado de lado, elabora um plano de vingança contra o médico.

Força Maior (2014), Ruben Östlund Durante as férias nos Alpes Suíços, uma família é surpreendida por um deslizamento de neve que se aproxima do hotel onde estão abrigados. Cego pelo desespero, o pai, Tomás, reage impulsivamente e corre para longe do lugar. Quando o perigo passa, Tomás retorna ao hotel. Mas, agora, sua mulher está indignada com sua atitude, alegando que ele abandonou a família num momento de desespero.

Mommy (2014), Xavier Dolan A viúva Diane Després é surpreendida com a notícia de que seu filho, Steve, foi expulso do reformatório por ter incendiado a cafeteria local, provocando queimaduras em um garoto. Diane recebe o filho novamente em casa e enfrenta dificuldades devido à hiperatividade de Steve, que muitas vezes se torna agressivo. Mas a chegada da nova vizinha, Kyla, traz alegria para a vida de Diane e Steve.

A Caça (2013), Thomas Vinterberg Lucas acaba de dar entrada em seu divórcio. Ele consegue um emprego em uma creche, está iniciando um novo namoro e pretende se reaproximar do filho, que virá visitá-lo no natal. Mas tudo muda quando Klara, uma aluna de cinco anos, faz uma acusação de abuso sexual contra Lucas. A garota, na verdade, não tem noção da gravidade do que está dizendo, e toda a comunidade se volta contra Lucas.

Contra o Tempo (2011), Duncan Jones Coller é um soldado que faz parte de um projeto secreto do governo. Ele é capaz de se transportar para outro corpo, de alguém que já morreu, pelos últimos oito minutos anteriores à morte da pessoa. Agora, sua missão é entrar no corpo de uma das vítimas de um atentado terrorista que explodiu um trem em Chicago e tentar descobrir o autor do crime, pois um novo ataque está sendo planejado. Mas Coller acaba se apaixonando por uma das passageiras do trem.

O Segredo dos Seus Olhos (2009), Juan José Campanella Benjamin Esposito se aposenta do cargo de oficial de justiça e decide escrever um livro. Sua inspiração é uma história trágica, da qual foi testemunha em 1974. Na época, o departamento onde ele trabalhava foi designado para investigar o estupro e o consequente assassinato de uma jovem. Em sua jornada, Benjamin conhece o marido da vítima e promete ajudá-lo a encontrar o culpado.

Onde os Fracos Não Têm Vez (2008), Joel Coen e Ethan Coen Enquanto caça cervos, Llewelyn Moss encontra um traficante morto no deserto do Texas. Então, ele leva consigo uma grande quantidade de dinheiro que estava com o rapaz. Em busca da quantia perdida, o impiedoso assassino Chigurh começa a perseguir Moss. No entanto, para capturá-lo, ele terá de enfrentar o xerife da cidade, que também está procurando Moss. O filme é baseado no livro homônimo de Cormac McCarthy.

Fonte da Vida (2006), Darren Aronofsky O cientista Tommy Creo busca incessantemente exterminar o câncer, doença da qual sua mulher, Izzy, sofre. A chance de sucesso aparece quando seu time de pesquisadores encontra uma árvore que pode ajudar na cura. Ao mesmo tempo, em seus últimos dias de vida, Izzy escreve um livro sobre o navegador espanhol Tomas Creo, que partiu para o Novo Mundo em busca da árvore da vida, citada na Bíblia, no século 16.

Memento (Amnésia) (2001), Christopher Nolan Leonard Shelby tem a casa invadida por dois ladrões. Um deles bate em sua cabeça e o outro estupra e mata sua mulher. Agora, devido à pancada, ele sofre de amnésia anterógrada, uma doença que o impede de memorizar os eventos que acabaram de acontecer. Mesmo com essa dificuldade, ele insiste em encontrar o assassino de sua esposa. Mas a polícia não acredita na versão de Leonard sobre o crime.

Netflix

Mais Uma Chance (2018), Tamara Jenkins Um casal na casa dos 40 anos tenta engravidar de várias formas. Sem sucesso, eles se submetem a sucessivas fertilizações. Quando os recursos e opções parecem chegar ao fim, a chegada de uma sobrinha renova as esperanças do casal, que decide tentar novamente. Além disso, eles precisam cuidar da própria relação, que está abalada em meio a tantos acontecimentos.

Trama Fantasma (2018), Paul Thomas Anderson Nos anos 1950, Reynolds Woodcock é um renomado estilista que trabalha ao lado da irmã, Cyril, para vestir grandes nomes da elite britânica. Sua inspiração vem das mulheres que entram e saem de sua vida constantemente. Mas tudo muda quando ele conhece a inteligente garçonete Alma, que se torna sua musa e amante. Apesar de amar Woodcock, Alma não aceita seu jeito sistemático e agressivo.

Okja (2017), Bong Joon-ho A CEO de uma poderosa empresa informa ao mundo que uma nova espécie animal foi descoberta no Chile, o “superporco”. Para apresentá-lo ao mundo, a empresa envia 26 dos animais para diferentes países, onde devem permanecer por dez anos. Após o fim desse período, eles serão levados para Nova York. A jovem Mija cresceu ao lado de Okja, o superporco criado pelo avô, e está decidida a fazer de tudo para que o animal não seja tirado deles.