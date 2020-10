Os 15 melhores filmes filosóficos de todos os tempos

Sr. Ninguém (2009), Jaco Van Dormael

Nemo Nobody é um homem de 118 anos que é o último mortal na Terra, após os humanos terem alcançado a imortalidade. Com a memória esmorecendo, ele tenta se lembrar do que aconteceu durante sua trajetória e se viveu como gostaria. Então, faz um relato sobre as dificuldades advindas do divórcio de seus pais e sobre o relacionamento com os três grandes amores de sua vida.