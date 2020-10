As 10 melhores cidades do Brasil para se viver

A Bula reuniu em uma lista as dez cidades que oferecerem melhores condições de vida aos seus habitantes, no Brasil. Como critérios para a elaboração do ranking, foram observados os resultados de uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que revelou os municípios com maior renda média mensal do país; e os indicadores de educação divulgados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, mapeamento realizado por uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e a Fundação João Pinheiro (FJP). Ou seja, foram consideradas as cidades com os melhores índices de renda e educação da atualidade. Entre as primeiras colocadas, estão Florianópolis, em Santa Catarina, e Vitória, no Espírito Santo.

Fotografia: Vitor Jubini — MTUR

1

São Caetano do Sul São Caetano do Sul é uma das três cidades da famosa região do ABC, composta também por Santo André e São Bernardo. Com aproximadamente 150 mil habitantes, o município apresenta um alto índice de desenvolvimento humano e pode ser considerado o melhor para se viver no Brasil, segundo os dados do PNUD. A economia local se baseia, principalmente, na indústria e no comércio.

2

Florianópolis, Santa Catarina Com população estimada 493 mil habitantes, Florianópolis é considerada a melhor capital do Brasil para se viver. A economia do município é baseada, principalmente, na tecnologia da informação, no comércio e no turismo. Um relatório elaborado pela ONG norte-americana Endeavor elegeu a cidade como o melhor lugar para se empreender no Brasil. Além disso, apresenta bons índices de educação. (Fotografia: Caio Vilela — MTUR)

3

Santos, São Paulo Localizada no litoral de São Paulo, Santos é um importante polo turístico do estado, tendo como cartão-postal 7km contínuos de praia. Além disso, a abriga o maior porto da América Latina, o principal gerador de renda para a cidade. Por esse motivo, Santos também está entre os municípios mais importantes para a economia brasileira. Com cerca de 435 mil habitantes, apresenta bons índices de educação e segurança. (Fotografia: Rogério Cassimiro — MTUR)

4

Vitória, Espírito Santo A cidade de Vitória possui cerca de 360 mil habitantes e apresenta um dos melhores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil e foi considerada pela ONU a 2ª melhor para se viver. A economia do município é voltada para as atividades portuárias, comércio, indústria e turismo de negócios. De acordo com dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2019, Vitória é a segunda capital com o menor número de homicídios do país. (Fotografia: Fernando Madeira — MTUR)

5

Águas de São Pedro, São Paulo No interior do estado, Águas de São Pedro é o menor município paulista. Possui, segundo estimativa do IBGE, 3.268 habitantes. A cidade tem o segundo maior IDH de São Paulo e do Brasil, perdendo apenas para São Caetano do Sul. A economia da cidade gira em torno dos setores de comércio e prestação de serviços, com destaque para o turismo, já que o município atrai muitos visitantes, devido às fontes de águas termais e medicinais. (Fotografia: Foto: Ken Chu — SETUR S. Paulo)

6

Niterói, Rio de Janeiro Na região metropolitana da capital, Niterói é a cidade que ostenta o maior índice de IDH do Rio de Janeiro, além de ser considerada uma das melhores do país para se fazer negócios. Com aproximadamente 514 mil habitantes, tem a economia voltada, principalmente, para o setor de comércio e serviços, seguido pela indústria. Também é um dos municípios que mais recebe turistas no estado. (Fotografia: Anna ART — Shutterstock)

7

Balneário Camboriú Apelidada de “Dubai brasileira”, devido ao alto número de arranha-céus, Balneário Camboriú é uma das principais cidades turísticas do país. Possui aproximadamente 140 mil habitantes e tem como base econômica os setores de construção civil e turismo. Além das belezas naturais, o município se destaca pelos altos índices de educação, qualidade de vida e longevidade. (Fotografia: Daniel Vianna — MTUR)

8

Brasília, Distrito Federal Fundada em 1960, a capital do Brasil chama a atenção pelo seu planejamento, elaborado pelo urbanista Lúcio Costa; e pela arquitetura, criada pelo icônico arquiteto Oscar Niemeyer. Brasília é a maior cidade do mundo construída no século 20. Hoje, possui aproximadamente 3 milhões de habitantes. Com foco na área administrativa, tem o setor de serviços como principal fonte de economia. (Fotografia: Roberto Castro — MTUR)

9

Curitiba, Paraná Com quase dois milhões de habitantes, Curitiba é o município mais populoso da região Sul e possui uma das melhores infraestruturas do país. Além disso, apresenta altos índices de renda e educação. Em um estudo realizado pela Siemens, em 2015, Curitiba foi eleita a cidade mais sustentável da América Latina. A atividade econômica local está centrada no setor de comércio e de prestação de serviços. (Fotografia: Renato Soares — MTUR)

0