Os 10 melhores filmes que estreiam em outubro na Netflix

Em outubro de 2020, mais de 70 novidades serão adicionadas ao catálogo da Netflix, incluindo filmes, séries, documentários, animações infantis e especiais. Considerando apenas os longas, a Bula reuniu em uma lista as dez melhores estreias do mês. Entre os selecionados, estão “Os 7 de Chicago” (2020), de Aaron Sorkin, baseado em uma história real que marcou os EUA; “Rebecca — A Mulher Inesquecível” (2020), de Ben Wheatley, remake do clássico homônimo de Alfred Hitchcock; e “O Albergue” (2005), de Eli Roth; terror que faz parte de uma seleção especial de Halloween. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Os 7 de Chicago (2020), Aaron Sorkin Em 1968, em Chicago, o Partido Democrata realiza uma convenção para escolher os candidatos à eleição presidencial daquele ano. Do lado de fora, mais de 15 mil manifestantes contra a Guerra do Vietnã entram em confronto com a polícia e a Guarda Nacional dos EUA. Os organizadores do protesto, que era inicialmente pacífico, são acusados de conspiração e incitação da desordem. O julgamento deles atrai atenção mundial.

Rebecca — A Mulher Inesquecível (2020), Ben Wheatley Uma jovem de origem humilde e recém-casada se muda para Manderley, a imponente mansão do marido, Maxim, um rico e sedutor aristocrata inglês. A casa é gerida por Mrs. Danvers, uma rígida governanta. Já instalada na propriedade, a jovem passa a ser confrontada pelas lembranças de Rebecca, a primeira mulher de Maxim, que morreu há alguns anos. Mrs. Danvers atormenta a vida da nova patroa, fazendo-a acreditar que é inferior à Rebecca e não merece estar casada com Maxim.

Teste de Paternidade (2020), Salvador Espinosa Alex e Ceci são casados há alguns anos e vivem uma ótima fase no relacionamento. Ele é um publicitário criativo, enquanto ela é uma advogada no auge da carreira. Alex resolve que quer ser pai, mas engravidar não está nos planos de Ceci, que prefere focar na vida profissional. Um dia, Ceci tem uma grande surpresa quando o marido aparece em casa com um convidado especial: um bebê. A chegada da criança coloca à prova o relacionamento do casal.

Creed 2 (2019), Steven Caple Jr. A vida do lutador Adonis está tumultuada, já que agora ele é reconhecido mundialmente. Dividido entre as obrigações da vida pessoal e os treinos, ele se prepara para o maior desafio de sua vida: enfrentar Viktor Drago, o filho de Ivan Drago, que assassinou seu pai, Apollo Creed. Para vencer a luta e honrar a memória de Apollo, Adonis continua contando com a ajuda de seu treinador, Rocky Balboa.

Blade Runner 2049 (2017), Denis Villeneuve Em 2049, os replicantes — seres humanos artificiais fabricados graças ao desenvolvimento da bioengenharia — estão mais evoluídos e obedientes. Um deles é K, um blade runner que caça foragidos para a polícia. Em uma de suas missões, K descobre um segredo: uma replicante teve um filho. A reprodução de replicantes pode desencadear uma guerra deles com os humanos. Então, o chefe de K exige que ele elimine a criança.

Dunkirk (2017), Christopher Nolan Durante a Segunda Guerra Mundial, soldados da Bélgica, Inglaterra e França são cercados pelo exército alemão nas praias de Dunkirk. Sob cobertura aérea e terrestre das forças britânicas, eles esperam ser resgatados. O filme acompanha três momentos diferentes da operação. No céu, o piloto Farrier tenta destruir um avião inimigo; em alto mar, sr. Dawson leva seu barco de passeio para ajudar no resgate; e na praia, o soldado Tommy faz de tudo para escapar com vida.

Creed: Nascido para Lutar (2015), Ryan Coogler Adonis Johnson nunca conheceu o pai, o ex-campeão mundial de boxe, Apollo Creed, que morreu antes do seu nascimento. Ainda assim, deseja seguir a mesma carreira. Então, ele vai para a Califórnia e implora para que Rocky Balboa, já aposentado, seja seu treinador. Rocky acredita na determinação do garoto e aceita treiná-lo. Mas, enquanto tenta levar o novato ao estrelato, Rocky enfrenta um câncer.

O Agente da U.N.C.L.E. (2015), Guy Ritchie Em plena Guerra Fria, os inimigos mortais Napoleon Solo, melhor agente da CIA; e Illya Kuryakin, uma espiã prodígio da KGB; resolvem unir forças para se infiltrarem numa perigosa organização criminosa, conhecida apenas como THRUSH, que ameaça usar armas nucleares para dominar o mundo. Mas, Napoleon e Illya possuem personalidades opostas, o que dificulta o trabalho em equipe.

Bastardos Inglórios (2009), Quentin Tarantino Após assistir à morte de sua família, a judia Shosanna foge para a França. Em Paris, ela comanda um cinema local, mas vive à espera de uma oportunidade para se vingar dos nazistas. Após conseguir um filme importante para seu cinema, Shosanna pretende reunir Hitler e a elite dos oficiais nazistas durante a estreia e incendiá-los. O evento chama a atenção dos “Bastardos”, um grupo de soldados judeus, liderados por Aldo Reine, que também deseja matar os alemães.