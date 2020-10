10 filmes da Netflix que são melhores que o esperado

Às vezes, a Netflix faz uma ótima campanha para o lançamento de um filme e decepciona o público com o resultado entregue. Foi o caso de “A Lavanderia” (2019), por exemplo, que teveSteven Soderbergh como diretor e Meryl Streep como protagonista, mas se perdeu num roteiro complexo. Em outras vezes, contrário ocorre: as pessoas não acreditam que o filme será bom, seja pela trama clichê ou pelo elenco mediano, mas o longa acaba surpreendendo positivamente. A Bula reuniu em uma lista dez exemplos de produções originais Netflix que saíram melhor que o esperado. Entre os títulos selecionados, estão “Joias Brutas” (2020), de Benny e Josh Safdie; e “The Boys in The Band” (2020), dirigido por Joe Mantello.

Alive (2020), Jo Il Hyeong Enquanto a família de Joon-woo viaja, ele vê na TV que uma doença misteriosa e de rápida propagação está se espalhando pela cidade transformando as pessoas em zumbis. O governo já perdeu o controle e Joon-woo sabe que não há condições de sair de casa. Com o passar dos dias, ele descobre que sua família morreu e seu estoque de alimentos e bebidas acaba. Ele está decidido a tirar a própria vida, até que uma luz em outro prédio o faz acreditar que talvez exista outros sobreviventes.

Enola Holmes (2020), Harry Bradbeer Na manhã de seu aniversário de 16 anos, Enola Holmes descobre que sua mãe desapareceu sem deixar nenhuma pista. Depois de uma infância livre e amorosa, ela se encontra sob o cuidado dos irmãos, que ameaçam mandá-la para um internato. Decidida a encontrar a mãe, Enola foge para Londres, onde descobre uma grande conspiração por trás do desaparecimento. Ela se torna uma detetive brilhante, superando o irmão famoso, Sherlock Holmes.

Feel the Beat (2020), de Elissa Down Após perder a grande chance de atuar da Broadway, a dançarina April decide voltar para a casa dos pais. Em sua cidade natal, ela se reconecta com Barb, sua antiga professora de dança. Barb deseja levar o grupo de dança local para uma competição nacional e pede a ajuda de April para treinar os bailarinos amadores. April não se anima com a proposta, até descobrir que um dos jurados é Welly Wong, um famoso produtor que pode lhe dar uma oportunidade na Broadway.

Joias Brutas (2020), Benny e Josh Safdie Howard Ratner é o dono de uma loja de joias que está cheio de dívidas por jogos de apostas. Para resolver sua situação, ele quer vender uma pedra não lapidada enviada diretamente da Etiópia. Inicialmente, Howard oferece a joia a um de seus clientes assíduos, mas depois percebe que pode lucrar muito mais indo à leilão. Só que, antes disso, ele precisa driblar os cobradores que o perseguem.

O Diabo de Cada Dia (2020), Antonio Dias A história se passa nos anos 1960, em uma comunidade rural de Ohio, e acompanha vários personagens peculiares que foram afetados pela guerra de diferentes maneiras. O principal deles, Willard Russell, é um veterano atormentado por não ter conseguido salvar a esposa da morte. O filho dele, Arvin Eugene, cresce tentando se tornar um homem bom, mas acaba sendo atingido pela violência que domina a cidade.

Rede de Ódio (2020), Jan Komasa Tomek, um jovem estudante de direito, tenta crescer na vida para ganhar a aprovação de sua família e impressionar Gabi, por quem é apaixonado. Ele consegue emprego em uma empresa de Relações Públicas, famosa por casos de corrupção. Em seu novo trabalho, Tomek percebe que é ótimo nos jogos políticos das redes sociais e cria uma rede de ódio que consegue destruir a reputação de pessoas instantaneamente.



The Boys in The Band (2020), Joe Mantello Em 1968, em Nova York, um grupo de amigos gays se reúne para comemorar o aniversário de um deles, Harold. O anfitrião da noite é Michael, um roteirista bêbado e esbanjador, que comprou um presente especial para o aniversariante. Mas, a noite de drinques é interrompida quando Michael propõe um jogo de confissões. As verdades ditas acabam ameaçando a amizade do grupo.

Dezessete (2019), Daniel Sánchez Arévalo Hector, um garoto de 17 anos, está em um centro de detenção juvenil há dois anos. Como parte de sua terapia de reabilitação, ele recebe visitas de um cachorro chamado Oveja e acaba se apegando ao animal. Quando Oveja deixa de aparecer por ter sido adotado por uma família, Hector resolve fugir para encontrá-lo. Ismael, o irmão mais velho, decide acompanhar Hector para garantir que ele não terá problemas.

Megarromântico (2019), Todd Strauss-Schulson Natalie é uma jovem arquiteta que se empenha para ser reconhecida em seu trabalho. Ela detesta filmes românticos e acredita que o amor é apenas uma fantasia. Um dia, após um encontro conturbado, ela sofre um acidente e desmaia. Quando acorda, Natalie vê que misteriosamente foi parar em um filme de comédia romântica, onde tudo é perfeito e ela é a protagonista.