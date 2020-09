Os 10 melhores filmes do Amazon Prime Video, segundo a crítica e o público

Para ajudar quem está procurando os melhores filmes no Amazon Prime Video, a Bula reuniu em uma lista dez indicações essenciais. A seleção foi baseada nas avaliações dos críticos de cinema, deixadas no site Rotten Tomatoes, e nas notas dos espectadores no site IMDb. O principal critério foi diversificar as escolhas, com longas de diferentes épocas e gêneros, do documentário aos clássicos de terror. Dentre os selecionados, estão “One Child Nation” (2019), de Nanfu Wang e Jialing Zhang; e “O Sacrifício do Cervo Sagrado” (2018), de Yórgos Lánthimos. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

A Vastidão da Noite (2020), de Andrew Patterson Durante a Guerra Fria, enquanto acontece a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, dois amigos de uma pequena cidade norte-americana ficam obcecados pelo rádio. Juntos, eles descobrem uma misteriosa frequência aérea e tentam achar a origem das ondas. À medida que a investigação deles avança, coisas sobrenaturais começam a ocorrer na cidade.

Blow the Man Down (2020), de Bridget Savage Cole e Danielle Krudy Em uma pequena vila de pescadores no Maine, vivem as irmãs Mary Beth e Priscilla. Ainda adolescentes, elas acabam de perder a mãe e têm que assumir as dívidas do lar sozinhas. Indignada, Mary sai para beber e acaba sendo atacada por um homem desconhecido. Ela o assassina em legítima defesa e pede ajuda a Priscilla para esconder o corpo. A dupla tenta se livrar do cadáver sem deixar vestígios, mas o crime não passa despercebido aos outros moradores da vila.

Entre Facas e Segredos (2019), Rian Johnson O famoso escritor de histórias policiais Harlan Thrombley convida toda a sua família para comemorar com ele seu aniversário de 85 anos. Mas, um dia após a festa, a empregada da casa encontra Harlan morto em seu escritório. A polícia e o detetive particular Benoit Blanc são chamados para investigar o caso. Da família disfuncional do escritor aos empregados, Blanc examina todos para descobrir a verdade por trás do assassinato.

One Child Nation (2019), Nanfu Wang e Jialing Zhang A cineasta Nanfu Wang nasceu na época da política do filho único, que vigorou na China entre 1980 e 2015. Após se mudar para os Estados Unidos e dar à luz seu primeiro filho, Wang volta ao seu país para investigar histórias não contadas sobre essa política. Entrevistando investigadores, estudiosos e vítimas, Wang mostra como esse experimento foi invasivo para as famílias, gerando um número impressionante de crianças abandonadas na China, especialmente garotas.

City of Ghosts (2018), Matthew Heineman Com imagens e outros materiais inéditos, o documentário segue as ações da organização Raqqa Is Being Slaughtered Silently (Raqqa está sendo massacrada silenciosamente), formada por jornalistas, professores e estudantes anônimos que se comprometem a lutar contra o Estado Islâmico. Por meio da exposição midiática das ilegalidades cometidas pelos jihadistas, eles arriscam suas vidas para mostrar ao mundo como os cidadãos de Raqqa têm sofrido.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2018), Yórgos Lánthimos Steven é um cardiologista casado e pai de dois filhos. Ele é muito conceituado em sua área, mas na verdade é alcoólatra. Quando um paciente morre durante uma cirurgia executada por ele, Steven decide se aproximar do filho do homem, Martin, de 16 anos. Ele começa a presentear o garoto e o apresenta para toda a família. Mas, quando Martin percebe que está sendo deixado de lado, elabora um plano de vingança contra o médico.

A Caça (2013), Thomas Vinterberg Lucas acaba de dar entrada em seu divórcio. Ele consegue um emprego em uma creche, está iniciando um novo namoro e pretende se reaproximar do filho, que virá visitá-lo no natal. Mas, tudo muda quando Klara, uma aluna de cinco anos, faz uma acusação de abuso sexual contra Lucas. A garota, na verdade, não tem noção da gravidade do que está dizendo, e toda a comunidade se volta contra Lucas.

O Rei da Comédia (1983), Martin Scorsese Jerry Langford é um consagrado astro da TV, apresentador de um talk show de comédia. Um dia, a caminho do estúdio, ele é sequestrado pelo comediante amador Robert Pupkin e por sua amiga Masha, que demonstram ser fãs obsessivos. Robert, que sempre é vaiado em suas apresentações, quer obrigar Jerry a lhe dar uma chance de se apresentar na televisão.

A Noite dos Mortos Vivos (1968), George A. Romero A radiação provocada pela queda de um satélite faz com que os mortos saiam de suas covas como zumbis sedentos por carne humana. Barbra está visitando o túmulo da mãe, numa zona rural distante, quando começa a ser perseguida pelos mortos-vivos. Ela foge e consegue abrigo em uma fazenda, onde encontra Ben. Juntos, eles tentam encontrar uma forma de sobreviver e fugir dali.