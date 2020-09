Os 12 filmes ideais para assistir na Netflix, de acordo com seu signo

A Verdade Nua e Crua (2009), Robert Luketic

Sagitarianos se mostram durões, mas na verdade adoram comédias românticas. Então, a dica é “A Verdade Nua e Crua”, que acompanha Abby Ritcher, uma produtora de um programa de televisão. Com os índices de audiência caindo, o chefe de Abby decide contratar Mike Chadway, um guru de relacionamentos especialista no que realmente atrai os homens. A produtora acha que Mike é nojento e machista, mas faz um pacto com o conselheiro: se as dicas dele a ajudarem a ficar com um médico chamado Colin, ela o deixará em paz no trabalho. Caso contrário, ele terá que pedir demissão do programa.