15 filmes que podem mudar uma vida, para ver na Netflix e no Amazon Prime Video

Um bom filme, com uma história inspiradora, pode nos levar a uma profunda reflexão e à mudança de atitudes. A Bula reuniu em uma lista 15 longas que podem transformar a sua vida e que estão disponíveis no streaming: oito na Netflix e sete no Amazon Prime Video, as plataformas mais populares no Brasil. Além disso, todos os selecionados são filmes consagrados e bem-avaliados pela crítica especializada em cinema. Entre eles, destacam-se “As Vantagens de Ser Invisível” (2012), de Stephen Chbosky; “A Espera de um Milagre” (2000), de Frank Darabont; e “Children of Heaven” (1999), Majid Majidi. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento.

Amazon Prime Video

A Teoria de Tudo (2014), James Marsh O filme conta a história de Stephen Hawking, astrofísico britânico que fez descobertas relevantes para a ciência. Aos 21 anos, ele se apaixona por Jane Wilde, uma estudante de Cambridge, mas logo é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), uma doença motora degenerativa. Jane decide continuar ao lado do namorado e os dois se casam. Contrariando os diagnósticos médicos, Hawking tem três filhos com Jane e persiste em seu trabalho intelectual, tornando-se um dos cientistas mais aclamados do mundo.

As Vantagens de Ser Invisível (2012), Stephen Chbosky Charlie, um aluno do ensino médio, sofre de depressão desde a infância e acaba de receber alta de uma instituição psiquiátrica. Ele está com dificuldades para interagir em sua nova escola e se sente deslocado o tempo todo, até que conhece os irmãos Patrick e Sam. Ao lado de seus novos amigos, Charlie vive novas experiências e descobre os prazeres da adolescência.

Antes de Partir (2007), Rob Reiner O bilionário Edward Cole e o mecânico Carter Chambers são dois pacientes com câncer que dividem o mesmo quarto de hospital. Sabendo que têm poucos meses de vida, eles decidem escrever uma lista com todos os sonhos que desejam realizar antes de morrer. Animados, Edward e Carter fogem do hospital e viajam pelo mundo, seguindo seus sonhos e aproveitando os últimos dias de vida.

À Procura da Felicidade (2007), Gabriele Muccino Chris Garder enfrenta graves problemas financeiros, o que faz com que sua esposa o abandone. Agora, ele precisa cuidar sozinho do filho, Christopher. Chris procura um emprego melhor, mas consegue apenas um estágio não remunerado em uma corretora de ações. Sua esperança é ser contratado ao final do programa, mas as contas vão se acumulando. Após serem despejados, Chris e Christopher passam a dormir em abrigos e estações de trem, acreditando que dias melhores virão.

Diário de uma Paixão (2004), Nick Cassavetes Em um asilo, um idoso conta a história de amor de Noah e Allie para sua esposa. Na década de 1940, Noah, um operário, e Allie, uma moça rica, se apaixonam, mas a família da jovem proíbe o romance. Quando Noah é convocado para lutar na Segunda Guerra Mundial, Allie perde as esperanças de reencontrá-lo e fica noiva de outro homem. Mas, antes do casamento, Noah retorna para a cidade e os dois se envolvem novamente.

Peixe Grande e Suas Histórias Maravilhosas (2004), Tim Burton Na juventude, Edward Bloom resolve deixar sua pequena cidade, no Alabama, para dar a volta ao mundo. Em seu percurso, ele vive aventuras surpreendentes. Anos mais tarde, no dia do casamento de seu filho, William, ele conta alguns dos episódios fantásticos que viveu, fascinando a todos. Mas, William acredita que o pai está mentindo e resolve investigar a veracidade das histórias contadas por ele.

Encontros e Desencontros (2003), Sofia Coppola Bob Harris é um ator em decadência que está em Tóquio para filmar um comercial publicitário. No hotel, ele conhece Charlotte, uma jovem filósofa que está na cidade acompanhando o marido, fotógrafo de uma banda de rock. Sentindo-se solitários e entediados em uma cidade desconhecida, Bob e Charlotte decidem passear por Tóquio juntos. Ao longo dos dias, eles compartilham suas inseguranças e frustrações.

A Espera de um Milagre (2000), Frank Darabont Na década de 1930, o carcereiro Paul Edgecomb fica responsável por supervisionar o mais novo prisioneiro, John Coffey, um homem negro e muito forte. John está sendo julgado pelo assassinato de duas garotas brancas, mas é surpreendentemente gentil e ingênuo. Além disso, ele possui um dom sobrenatural e consegue curar Paul de uma grave infecção na bexiga. Com o passar do tempo, Paul se torna amigo do preso, que pode ser condenado à pena de morte.

Amazon Prime Video

Unbroken (2014), Angelina Jolie O filme conta a história real do atleta olímpico Louis Zamperini, que sofreu um acidente de avião durante a Segunda Guerra Mundial e caiu em pleno mar com dois companheiros. Eles passaram 47 dias à deriva em um bote salva-vidas, até serem encontrados por um navio japonês. Depois, foram capturados e levados como prisioneiros de guerra pelos japoneses, que os torturaram por dois anos.

O Lado Bom da Vida (2013), David O. Russell Após passar um tempo internado em uma instituição psiquiátrica por conta de seu comportamento explosivo, Pat Solitano Jr. deseja reconstruir sua vida e se reaproximar da ex-mulher. Em um jantar com amigos, ele conhece Tiffany, uma jovem viúva que também está sofrendo com problemas emocionais. Ela convida Pat para ser o seu parceiro em uma competição de dança e uma inesperada amizade nasce entre os dois.

The Tree of Life (2011), Terrence Malick O filme acompanha a vida de Jack, desde o seu nascimento, nos anos 50, até a idade adulta. Ele é o mais velho dos três filhos da família O’Brien e cresce dividido entre duas visões divergentes da realidade: o autoritarismo e crueldade do pai, e a generosidade da mãe. Certo dia, um trágico acontecimento perturba a família e provoca danos que acompanham Jack durante toda a vida.

Children of Heaven (1999), Majid Majidi Ali pega os sapatos de sua irmã, Zahra, no sapateiro. Mas, ao passar pelo mercado, acaba perdendo os calçados dela. Com medo de contar a verdade à família, que passa por muitas dificuldades financeiras, ele decide dividir os próprios sapatos com a irmã. Assim, Zahra vai para a escola pela manhã e, ao meio-dia, dá o tênis para Ali ir estudar à tarde.

Life is Beautiful (1998), Roberto Benigni e Grigori Chukhrai Durante a Segunda Guerra Mundial, na Itália, o judeu Guido e seu filho, Giosué, são levados para um campo de concentração nazista. Sua esposa, Dora, não é judia e se oferece voluntariamente para ir com sua família. Mas, Guido e Giosué acabam sendo separados de Dora. Para proteger seu filho do terror e da violência que os cercam, Guido faz o menino acreditar que eles estão participando de um jogo divertido e cheio de desafios.

Second Best (1994), Chris Menges Graham Holt é um homem solitário que trabalha nos correios de uma pequena comunidade no interior da Inglaterra. Com a ajuda da assistente social Debbie, ele decide adotar James, um garoto problemático que está no orfanato há muito tempo, desde que a mãe cometeu suicídio e o pai foi preso. Mas James adora o pai e acredita que ele retornará para buscá-lo. Então, Graham luta para conquistar a confiança e o amor do garoto.