16 séries vencedoras do Emmy para assistir na Netflix e no Amazon Prime Video

Realizado desde 1949, o Emmy é o maior e mais prestigiado prêmio do audiovisual, sendo conhecido como o “Oscar da TV”. As produções vencedoras do Emmy são consideradas de altíssima qualidade, então a Bula reuniu em uma lista todas as 16 que estão disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video, os serviços de streaming mais populares no Brasil. Foram selecionadas as séries que ganharam nas três principais categorias: Melhor Série de Comédia, Melhor Série de Drama e Melhor Minissérie. Entre elas, estão “Fleabag” (2017), de Phoebe Waller-Bridge; “Arrested Development” (2003), de Mitchell Hurwitz; e “Will & Grace” (1998), dirigida por David Kohan e Max Mutchnick.

Fleabag (2017), Phoebe Waller-Bridge A série acompanha a vida de uma mulher chamada apenas de Fleabag, algo que pode ser traduzido como “fracassada”. Além dos conflitos familiares que enfrenta, ela luta para superar a morte de sua sócia e melhor amiga. Vivendo em Londres, Fleabag tenta reajustar sua vida, mas vive de ressaca e se envolve com caras errados, enquanto seu negócio vai de mal a pior. A série foi a maior vencedora do Emmy 2019, conquistando quatro estatuetas.

The Marvelous Mrs. Maisel (2017), Amy Sherman-Palladino Nos anos 1950, Midge Maisel leva a vida que sempre sonhou, em um apartamento luxuoso de Manhattan. Seu único hobby é escrever piadas para Joel, que se apresenta em bares nos fins de semana, mas não é muito talentoso. Quando Joel abandona Midge para ficar com a amante, ela decide recomeçar a vida como comediante. Susie, a gerente de um bar, se oferece para ser sua agente. Juntas, elas lutam para crescer em um ramo dominado pelos homens.

Homeland (2011), Gideon Raff e Howard Gorson Anos após o desaparecimento de dois soldados norte-americanos no Iraque, um deles, Nicholas Brody, retorna após ser resgatado pelo exército dos EUA. Ele é recebido como um herói nacional pelo governo. Mas, a agente da CIA Carrie Mathison, que liderou operações no Oriente Médio, acredita que Brody é um espião da Al-Qaeda planejando um ataque terrorista. Para investigar a vida de Brody, ela conta com a ajuda de Saul, seu antigo chefe e mentor.

Downton Abbey (2010), Brian Percival e Ben Bolt A história se passa no início do século 20, em Downton Abbey, onde moram a família aristocrática Crawley e seus vários criados. Na parte superior do castelo, os Crawley levam uma vida luxuosa, cercados por intrigas e segredos. Nos andares inferiores, os empregados se esforçam para cumprir todas as ordens de seus amos, mas também vivem conflitos e romances. Ao longo da série, o espectador acompanha os grandes acontecimentos da época, como o naufrágio do Titanic e a Segunda Guerra Mundial.

Modern Family (2009), Steven Levitan e Christopher Lloyd A série acompanha o cotidiano da família Pritchett. Após o divórcio, Jay Pritchett se casa com Gloria, uma colombiana bem mais jovem que ele, mãe de um adolescente. Jay também convive diariamente com seus filhos do primeiro casamento, Claire e Mitchell. Enquanto Claire enfrenta dificuldades na criação de seus filhos, Mitchell e seu marido Cameron adotam uma bebê vietnamita.

Mad Men (2007), Matthew Weiner A série se passa em Nova York, na década de 1960, na agência de publicidade Sterling Cooper. Don Draper, o diretor de criação da agência, é um dos mais talentosos publicitários da cidade. Em meio a um período de grande movimentação política e social, ele atrai grandes clientes para a empresa. Adorado pelas mulheres e invejado por seus funcionários, Draper esconde um importante segredo sobre seu passado.

The Office (2005), Greg Daniels e Paul Lieberstein e Ricky Gervais Em formato de pseudodocumentário, a série acompanha o dia a dia dos funcionários de um escritório na Pensilvânia, filial de uma empresa de suprimento de papel. Michael Scott é o gerente, um patrão egocêntrico e insensível, mas que acredita ser o melhor amigo dos subordinados. Pam Beesly é a simpática recepcionista do local, Jim é um representante de vendas, Dwight é o arrogante assistente de Michael e Ryan é um auxiliar fofoqueiro.

24 (2001), Joel Surnow e Robert Cochran Jack Bauer é um agente da Unidade Contra-Terrorista (UCT) de Los Angeles. Ele é reconhecido pelo trabalho competente que realiza, mas não se preocupa com as implicações morais de suas ações. Durante as eleições presidenciais primárias na Califórnia, ele precisa correr contra o tempo para proteger o candidato David Palmer de uma ameaça de assassinato. Em prol de sua missão, Jack coloca em segundo plano a relação com a própria filha, Kim.

Will & Grace (1998), David Kohan e Max Mutchnick Will e Grace se conhecem na faculdade e começam a namorar, mas Grace descobre que Will é gay. Anos depois, eles continuam juntos, mas como melhores amigos. Will agora é um advogado metódico e bem-sucedido, enquanto Grace tem uma empresa de design de interiores. Eles estão sempre acompanhados pela amiga Karen, uma socialite alcoólatra, e pelo extravagante Jack McFarland, que vive mudando de profissão.

Seinfeld (1989), Larry David e Jerry Seinfeld A série explora o humor nas situações cotidianas da vida e acompanha Jerry Seinfeld, um comediante stand-up que tenta ganhar a vida em Nova York, apesar dos problemas financeiros. Morando em um apartamento pequeno, ele recebe constantemente a visita de seus melhores amigos: o neurótico George, o excêntrico Kramer, e sua ex-namorada Elaine.

Netflix

American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace (2018), Ryan Murphy Em 1997, o designer de moda Gianni Versace foi assassinado na escadaria de sua mansão, em Miami, pelo serial killer Andrew Cunanan. A série mergulha no psicológico de Cunanan, mostrando fatos importantes de sua criação, obsessões e paranoias. Gianni Versace foi a quinta vítima de Cunanan, que era garoto de programa e se envolvia com homens mais velhos e ricos. Mas, não há provas de que ele tenha se relacionado com o estilista.

O Caso de O.J.: American Crime Story (2017), Ryan Murphy Orenthal James, conhecido como O.J. Simpson, era um jogador de futebol americano idolatrado nos EUA. Em 1994, foi acusado de assassinar a esposa, Nicole Brown, e seu amigo Ronald Goldman. Contada pela perspectiva dos advogados que conduziram o caso, a série explora o julgamento de O.J. e os acordos feitos de maneira informal por ambos os lados envolvidos. Foram 372 dias de audiência que pararam todo o país.

Fargo (2014), Noah Hawley Em 2006, o assassino de aluguel Lorne Malvo chega à pequena cidade de Bemidji, no Minnesota. Ele se aproxima do corretor de seguros Lester Nygaard e os dois cometem um assassinato juntos. Em represália a esse crime, muitos outros começam a ocorrer na cidade. Enquanto isso, a deputada Molly Solverson e o policial Gus Grimly tentam descobrir qual a ligação entre os atos de violência e quem está por trás deles.

Breaking Bad (2008), Vince Gilligan e Michelle MacLaren “Breaking Bad” narra a história de Walter White, um químico brilhante, mas insatisfeito com a carreira de professor de ensino médio. Ao descobrir que tem câncer no pulmão, White decide fabricar metanfetamina para pagar suas despesas hospitalares e deixar uma herança para a sua esposa, que está grávida, e para seu filho, que possui paralisa cerebral.

Arrested Development (2003), Mitchell Hurwitz A série acompanha a rotina da família Bluth, que vira de cabeça para baixo quando o patriarca, George, é preso por forjar as contabilidades de sua empresa. Michael, que é o filho mais sensato de George, fica responsável por reerguer os negócios da família. Ao mesmo tempo, ele tenta criar o próprio filho e resolver os problemas da mãe alcoólatra e de seus irmãos inconsequentes.