12 dramas novos e excelentes para assistir na Netflix e no Amazon Prime Video

A Cinco Passos de Você (2019), Justin Baldoni

Com 16 anos, Stella Grant é uma adolescente diferente da maioria: devido a uma fibrose cística, ela passa a maior parte do tempo no hospital. Um dia, Stella conhece Will Newman, um garoto que sofre da mesma doença que ela. A atração é imediata, mas os dois são obrigados a manter distância um do outro por questões de saúde. Com pouco tempo de vida, eles pensam se devem quebrar as regras do hospital.