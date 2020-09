12 filmes hipnotizantes para ver no Amazon Prime Video

Hotel Rwanda (2004), Terry George

Em 1994, em Kigali, capital da Ruanda, Paul gerencia um dos melhores hotéis do país. Após o presidente do país morrer em um atentado, se inicia uma guerra sangrenta entre as etnias hutus e tutsis. Diante do massacre, as pessoas começam a pedir abrigo no hotel e Paul consegue manter o local seguro negociando favores com os militares. Mas, o conflito se intensifica e Paul precisa de ajuda para que todos consigam fugir.