99 jornalistas essenciais do Twitter no Brasil em 2020

A Revista Bula realizou um levantamento com o objetivo de descobrir quais são, segundo os leitores, os jornalistas essenciais do Twitter no Brasil. A consulta foi feita a assinantes da newsletter — via formulário de pesquisa — e colaboradores. As enquetes foram realizadas entre os dias 27 de junho e 28 de agosto de 2020. Entre os critérios estabelecidos para as indicações, deveriam prevalecer o conteúdo, o engajamento e a interatividade, sendo permitido aos participantes indicar perfis seguidos por dezenas ou milhares de usuários. Além disso, foram considerados apenas perfis públicos (não protegidos), de pessoas reais (ou pseudônimos com autoria conhecida) e com atualizações regulares. Também foram considerados perfis que, embora não sejam jornalistas de formação, têm atuação jornalística nos principais veículos de comunicação do do país. Dois mil cento e um participantes, dos 26 Estados e Distrito Federal, responderam à série de enquetes. Os resultados foram organizados e filtrados, resultando em uma lista final.



Idiossincrática como qualquer outra lista, é importante ressaltar que a seleção não pretende ser abrangente ou definitiva, pois corresponde apenas à opinião das pessoas consultadas.