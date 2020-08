Desafio 99 coisas para fazer antes de morrer, sem dinheiro: você fez no máximo 6 desta lista de 99

Independente da sua crença, você sabe que esta vida como a conhecemos só pode ser vivida uma vez. Então, o melhor é aproveitá-la ao máximo e deixar sua marca como uma pessoa que se divertiu e contribuiu para o mundo de alguma forma. A Revista Bula já fez uma lista com 100 coisas para se fazer pelo menos uma vez na vida. Mas muitos dos desafios propostos não são acessíveis para a maioria das pessoas, como comer fondue na Suíça ou passar uma noite no deserto do Saara. Agora, reunimos 99 coisas que precisam de muito pouco ou de nenhum dinheiro. Provavelmente você não cumpriu mais de seis das 99 listadas. Para fazer o teste e descobrir se é uma exceção, basta contabilizar e nos dizer quantas destas atividades você já realizou.

1 — Escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore 2 — Adotar um cão ou gato de rua 3 — Desconectar totalmente do mundo virtual (desde que ele começou a existir, incluindo celular) por, pelo menos, um mês 4 — Cantar em um karaokê de bar ou restaurante com grande plateia 5 — Assistir Amarcord, de Federico Fellini, com os pais 6 — Enterrar uma cápsula do tempo. Mas com tempo suficiente para abri-la 7 — Tomar banho à luz de velas com alguém 8 — Visitar uma lavoura de cacau e colher um fruto do pé 9 — Assistir a um parto normal 10 — Rasgar dinheiro (uma cédula de pequeno valor) só pra exercitar o menosprezo 11 — Visitar um professor da infância 12 — Aprender a fazer Origami 13 — Mudar a cor do cabelo para um tom fora do usual (verde, azul, vermelho ou rosa) 14 — Comer Bolo de Rolo com Guaraná Jesus ao mesmo tempo 15 — Encarar uma montanha russa para agradar a um filho 16 — Ler Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, em espanhol nativo 17 — Pescar o maior peixe de sua vida e soltá-lo por peso na consciência 18 — Beijar numa roda gigante 19 — Dar um presente valioso (valioso mesmo) a um morador de rua 20 — Plantar uma horta ou cultivar um jardim (jardim de verdade) 21 — Ler Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, em um clube de leitura 22 — Estudar o Kama Sutra e colocar as teorias em prática 23 — Doar cabelo para pacientes com câncer 24 — Trabalhar como voluntário em um orfanato ou asilo 25 — Fazer sexo em grupo 26 — Jogar Paint Ball com um filho 27 — Ensinar um filho a andar de bicicleta 28 — Nadar nu(a) em um rio (depois de adulto) em meio aos amigos e não sentir vergonha 29 — Ler a obra completa de Machado de Assis (completa mesmo) 30 — Fazer um curso de culinária exótica 31 — Escalar uma montanha e acampar em seu topo 32 — Correr uma maratona (ou meia) e completar todo o percurso 33 — Assistir a uma missa completa na Catedral de Brasília 34 — Visitar uma comunidade quilombola ou aldeia indígena 35 — Produzir a própria cerveja ou vinho 36 — Jogar uma partida de futebol de botão com o avô 37 — Voar de ultraleve 38 — Dançar em cima de um balcão em um bar 39 — Participar de uma colheita de morangos 40 — Conhecer um mosteiro budista 41 — Aprender a tocar um instrumento indígena 42 — Publicar um livro de poemas 43 — Viajar de uma cidade a outra de bicicleta 44 — Fazer sexo em uma praia (na areia) 45 — Pesquisar e criar a árvore genealógica da família 46 — Caminhar em um campo de girassóis 47 — Ser voluntário em um hospital infantil 48 — Convidar uma paixão da infância para tomar um café, dividir uma garrafa de vinho ou cerveja, mas sem segundas intenções 49 — Aprender a jogar xadrez 50 — Escrever uma canção para a pessoa amada 51 — Ouvir uma apresentação de Canto Gregoriano no Mosteiro de São Bento, em São Paulo 52 — Dizer aos seus pais o quanto você os ama, sem timidez ou vergonha 53 — Organizar uma festa para um ex-amigo 54 — Visitar uma praia de nudismo 55 — Subir em uma mangueira e colher um fruto do pé 56 — Aprender a patinar 57 — Fazer um mochilão com um amigo(a) 58 — Assistir a todos os filmes ganhadores do Oscar 59 — Salvar a vida de alguém 60 — Dormir em uma casa na árvore 61 — Beber absinto e sentir o cheiro das estações 62 — Sair pelado(a) no carnaval 63 — Ler Finegans Wake, de James Joyce 64 — Posar nu 65 — Experimentar uma comida exótica, como tanajura, grilo ou gafanhoto 66 — Entrar para o Guinness Book (por mais inútil que seja seu recorde) 67 — Fazer um empréstimo para viajar sem saber como irá pagá-lo 68 — Ficar sem comer carne por um ano 69 — Ajudar a construir uma escola 70 — Ler para uma criança desconhecida 71 — Almoçar com um morador de rua 72 — Aprender a tocar um instrumento musical e fazer parte de uma banda 73 — Escrever uma carta para seu futuro (e abri-la apenas na data marcada) 74 — Pintar um quadro 75 — Costurar uma roupa (do início ao fim) 76 — Assistir ao filme Tomates Verdes Fritos com amigos de infância 77 — Comer inteiro (inteiro mesmo) o sanduíche de mortadela do Mercado Municipal de São Paulo 78 — Declamar um poema numa confraternização empresarial 79 — Escrever um diário (depois de adulto) 80 — Ir à missa de sétimo dia de um desafeto e rezar por ele 81 — Escrever um testamento (ainda que sem bens) 82 — Fazer uma viagem (longa) a pé 83 — Estudar um idioma indígena 84 — Ordenhar uma vaca e experimentar o leite cru 85 — Aprender a beber vinho e identificar sabores e diferenças 86 — Renovar o guarda-roupa num brechó 87 — Ir a um motel e passar a noite apenas conversando 88 — Namorar uma pessoa com o dobro de sua idade 89 — Namorar uma pessoa com a metade de sua idade 90 — Fazer um teste de DNA 91 — Tomar um porre de cachaça (pura, não vale caipirinha) 92 — Visitar uma plantação de café e experimentar a fruta 92 — Trocar a fralda a uma criança 94 — Ver uma chuva de meteoros 95 — Casar, divorciar e casar novamente 96 — Colher os próprios cogumelos 97 — Reduzir as tralhas (matérias e afetivas) pela metade 98 — Dormir nu sob as estrelas 99 — Fazer um exame de consciência