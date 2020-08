Todos os ganhadores do Oscar de Melhor Documentário disponíveis na Netflix e no Amazon Prime Video

Criado em 1941, o prêmio de Melhor Documentário do Oscar é dado às obras que abordam de maneira original e relevante diferentes problemas sociais. Para os leitores que gostam do gênero, a Bula reuniu em uma lista longas e curtas-metragens que já foram vencedores da categoria e estão disponíveis na Netflix ou no Amazon Prime Video, os serviços de streaming mais populares no Brasil. Entre os selecionados, estão “Indústria Americana” (2019), de Julia Reichert e Steven; produção que ganhou o prêmio em 2020; e “Prelúdio de uma Guerra” (1942), de Frank Capra; um dos pioneiros na premiação. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Indústria Americana (2019), Julia Reichert e Steven Bognar — Netflix Com a crise econômica de 2008, a fábrica da General Motors, numa pequena cidade de Ohio, declara falência e deixa milhares de trabalhadores desempregados. Em 2014, um chinês aproveita o terreno abandonado para abrir uma montadora de vidros automotivos, gerando cerca de 2 mil novos empregos. A economia local melhora, mas os funcionários sofrem para se adequar aos padrões chineses.

Absorvendo o Tabu (2018), Rayka Zehtabchi — Netflix Por falta de produtos higiênicos adequados, as meninas da região de Delhi, na Índia, precisam interromper os estudos quando passam pela primeira menstruação. Elas utilizam folhas, tecidos sujos e até cinzas para impedir que o sangue se espalhe. Então, um grupo de mulheres se reúne para trabalhar na produção de absorventes biodegradáveis, o que pode acabar com o estigma da menstruação dentro da comunidade.

Ícaro (2017), Bryan Fogel — Netflix O ciclista amador Bryan Fogel investiga o fenômeno do uso de doping no ciclismo. Ele faz um programa de uso de anabolizantes para melhorar o seu desempenho em uma competição na França e provar como é fácil burlar os controles antidoping. Para isso, ele conta com a ajuda do médico e cientista Grigory Rodchenkov.

Os Capacetes Brancos (2016), Orlando von Einsiedel — Netflix O documentário aborda o trabalho dos “Capacetes Brancos”, voluntários que se mobilizam diariamente para prestar os primeiros socorros às vítimas da guerra na Síria. A equipe improvisada é formada por enfermeiros, estudantes, civis e estrangeiros. Com o lema “Quem salva uma vida, salva toda a humanidade”, os Capacetes Brancos são sempre os primeiros a chegar nos locais atingidos.

Twenty Feet From Stardom (2013), Morgan Neville — Amazon Prime Video Este documentário busca honrar, reconhecer e difundir o talento das backing vocals, cantoras que acompanham grandes estrelas da música, como Bruce Springsteen, Stevie Wonder e Mick Jagger, mas são desconhecidas pelo público. O filme retrata como elas são vistas na indústria musical e porque não conseguiram ou não quiseram brilhar como artistas solo.

Batalha de Midway (1942), John Ford — Netflix Com apenas 18 minutos, o documentário narra a importância da Batalha de Midway, um confronto aeronaval, travado em 1942, entre as forças dos Estados Unidos e do Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. John Ford, cineasta já consagrado na época, servia voluntariamente no departamento de imprensa da Marinha e filmou o ataque de improviso. Além das cenas reais, a obra é narrada por grandes estrelas do cinema, como Jane Fonda e Donald Crisp.