Todos os filmes originais Amazon, classificados do pior ao melhor

10 — City of Ghosts (2018), Matthew Heineman

Com imagens e outros materiais inéditos, o documentário segue as ações da organização Raqqa Is Being Slaughtered Silently (Raqqa está sendo massacrada silenciosamente), formada por jornalistas, professores e estudantes anônimos que se comprometem a lutar contra o Estado Islâmico. Por meio da exposição midiática das ilegalidades cometidas pelos jihadistas, eles arriscam suas vidas para mostrar ao mundo como os cidadãos de Raqqa têm sofrido.