15 filmes desconcertantes para ver na e no Amazon Prime Video

The Discovery (2017), Charlie McDowell

Will é filho de Thomas Harbor, um cientista que conseguiu provar a existência de vida após a morte. Depois dessa descoberta, os números de suicídio aumentaram muito em todo o mundo e Will acredita que seu pai é o culpado. Em uma viagem de balsa, Will conhece Isla, uma garota misteriosa, e se apaixona por ela. Mas, com o tempo, ele percebe que Isla esconde muitos traumas e pensamentos suicidas.