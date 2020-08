10 séries que valem a assinatura do Amazon Prime Video e da Netflix

The Umbrella Academy (2019), Steve Blackman

O milionário Sir Reginald Hargreeves adota sete crianças a fim de treiná-las para combater o mal. Com o passar do tempo, os irmãos brigam e se afastam. Mas, com a morte do pai adotivo e com a ameaça de um apocalipse, eles deixam suas diferenças de lado para lutar em favor humanidade. A produção é adaptada da série de quadrinhos homônima, criada por Gerad Way e Gabriel Bá.