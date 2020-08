12 filmes arrebatadores para ver no Amazon Prime Video

A Bula analisou o catálogo do Amazon Prime Video e selecionou 12 ótimos filmes que podem ser considerados arrebatadores. Os longas escolhidos, além de terem sido bem-avaliados pela crítica e pelo público, possuem roteiros inteligentes e conseguem mexer com as emoções e com a mente do espectador. Dentre eles, destacam-se “A Vastidão da Noite” (2020), de Andrew Patterson; “O Sacrifício do Cervo Sagrado” (2018), de Yórgos Lánthimos; e “Trama Fantasma” (2017), dirigido por Paul Thomas Anderson. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Imagens: Divulgação / Reprodução Amazon Prime Video

A Vastidão da Noite (2020), de Andrew Patterson Durante a Guerra Fria, enquanto acontece a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, dois amigos de uma pequena cidade norte-americana ficam obcecados pelo rádio. Juntos, eles descobrem uma misteriosa frequência aérea e tentam achar a origem das ondas. À medida que a investigação deles avança, coisas sobrenaturais começam a ocorrer na cidade.

The Report (2019), Scott Z. Burns Os jornais norte-americanos noticiam que o governo destruiu as fitas do Programa de Investigação e Interrogatório da CIA, criado após os atentados de 11 de setembro. Encarregado pela senadora Diane Feinstein, o agente Daniel J. Jones lidera uma investigação interna sobre o caso. Mesmo com dificuldade para conseguir os documentos necessários, Daniel se dedica ao relatório por quase uma década, sem saber se as revelações descobertas por ele serão expostas ao público algum dia.

Cuernavaca (2018), Alejandro Andrade Pease A vida de Andy, um garoto solitário de 11 anos, muda de repente quando sua mãe fica gravemente ferida durante um assalto. Sem ninguém para cuidar dele, ele é enviado para a pequena cidade de Cuernavaca, onde vive sua avó paterna. Enquanto sua mãe está entre a vida e a morte, Andy tenta lidar com sua nova realidade e conviver com a avó, que parece fazer de tudo para mantê-lo longe.

Hereditário (2018), Ari Aster A misteriosa avó da família Graham morre após um longo período de reclusão. Porém, a sua presença na casa parece mais forte do que nunca, especialmente para a neta adolescente, Charlie, que sempre manteve uma fascinação inexplicável pela matriarca. Com o tempo, o terror toma conta da casa e várias situações inexplicáveis ajudam a desvendar alguns antigos segredos da família, bem como o destino sombrio de seus membros.

O Sacrifício do Cervo Sagrado (2018), Yórgos Lánthimos Steven é um cardiologista casado e pai de dois filhos. Ele é muito conceituado em sua área, mas na verdade é alcoólatra. Quando um paciente morre durante uma cirurgia executada por ele, Steven decide se aproximar do filho do homem, Martin, de 16 anos. Ele começa a presentear o garoto e o apresenta para toda a família. Mas, quando Martin percebe que está sendo deixado de lado, elabora um plano de vingança contra o médico.

Um Pequeno Favor (2018), Paul Feig Stephanie é uma jovem mãe que se aventura como digital influencer e posta vídeos de culinária na internet. Por ser muito solitária, ela se torna obcecada pela vida da mãe de um colega de seu filho, Emily, que é uma mulher estilosa e bem-sucedida. Um dia, Emily desaparece sem deixar rastros. A polícia tem dificuldades para lidar com o caso e Stephanie começa a buscar pistas sozinha. Durante a investigação, ela descobre que Emily mentia sobre quem realmente era.

T2 Trainspotting (2017), Danny Boyle Continuação de “Trainspotting” (1996), o filme acompanha o grupo de amigos de Edimburgo 20 anos após o primeiro longa. Renton retorna à cidade natal com um emprego fixo e livre das drogas, mas seus amigos não tiveram a mesma sorte. Sick Boy administra um comércio fracassado, Spud continua dependente de heroína e Bebgie está preso. Aos poucos, Renton revela que sua nova vida não é tão boa quanto parece.

Trama Fantasma (2017), Paul Thomas Anderson Nos anos 1950, Reynolds Woodcock é um renomado estilista que trabalha ao lado da irmã, Cyril, para vestir grandes nomes da elite britânica. Sua inspiração vem das mulheres que entram e saem de sua vida constantemente. Mas, tudo muda quando ele conhece a inteligente garçonete Alma, que se torna sua musa e amante. Apesar de amar Woodcock, Alma não aceita seu jeito sistemático e agressivo.

What Will People Say (2017), Iram Raq Nisha é uma garota de 16 anos, filha de paquistaneses, que vive na Noruega com a família. Ela leva uma vida dupla: em casa, é uma filha paquistanesa perfeita, mas fora dela vive como uma adolescente norueguesa normal, inclusive mantendo relações sexuais. Mas, os dois mundos de Nisha colidem quando seu pai, um homem conservador, a pega na cama com o namorado.

A Lei de Glória (2016), Didier Le Pêcheur Entre os principais advogados da França, Gloria ficou famosa por defender criminosos cruéis e vencer todos os casos. Apelidada de “Advogada do Diabo”, ela ganha a desaprovação do conselho de magistrados por seu descompromisso com o código de ética. Agora aposentada, Gloria está convencida de que existe uma ligação entre a morte de sua filha e o assassinato de uma garota de 15 anos. Disposta a investigar o caso, Gloria decide voltar à ativa.

Beijos Escondidos (2016), Didier Bivel Nathan é um adolescente que 16 anos que vive com o pai. Novato na escola, ele é convidado para uma festa, onde conhece Louis, um aluno da mesma turma. Eles se sentem atraídos um pelo outro e se beijam escondidos, mas alguém tira uma foto dos dois e divulga na internet. Rapidamente, Nathan e Louis se tornam alvo de bullying e ataques homofóbicos.