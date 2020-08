12 filmes fofos para assistir no Amazon Prime Video e deixar o mês de agosto mais leve

Como o ano está um caos, com notícias ruins chegando a cada momento, a Bula decidiu ajudar os leitores apaixonados por filmes e reuniu em uma lista 12 opções do Amazon Prime Video que podem deixar o mês um pouco mais leve. Foram selecionados longas de romance, drama e comédia com enredos inspiradores e boas avaliações do público. Entre os escolhidos, destacam-se “Lady Bird — A Hora de Voar” (2018), de Greta Gerwig; “Moonrise Kingdom” (2012), de Wes Anderson; e “O Noivo da Minha Melhor Amiga” (2011), dirigido por Luke Greenfield. Os títulos estão organizados de acordo com o ano de lançamento e não seguem critérios classificatórios.

Casal Improvável (2019), Jonathan Levine O jornalista Fred Flarsky pede demissão após descobrir que o site para o qual trabalha será vendido para um grande conglomerado de mídia. Ele sai para se animar e acaba encontrando Charlotte Field, sua antiga paixão da infância, que agora é uma das mulheres mais influentes do mundo e concorre à presidência dos EUA. Cansada de contratar pessoas que não a conhecem, Charlotte convida Fred para escrever seus discursos. Com o passar do tempo, os dois se apaixonam.

Dumbo (2019), Tim Burton Ao retornar da guerra, Holt Farrier, uma ex-estrela do circo, encontra muitas dificuldades. Sua mulher morreu e ele precisa cuidar sozinho dos dois filhos. Além disso, ele perdeu seu antigo posto no circo, sendo agora o encarregado em cuidar de uma elefanta que está prestes a parir. Quando o animal nasce, todos se assustam com o tamanho de suas orelhas, que o fazem ser desprezado. Mas, logo os filhos de Holt descobrem que o elefante tem um superpoder: voar.

Lady Bird — A Hora de Voar (2018), Greta Gerwig Christine McPherson é uma adolescente que vive em Sacramento, na Califórnia, e se autodenomina “Lady Bird”. Ela está no último ano do ensino médio e diz que seu sonho é ingressar em uma prestigiada universidade, de preferência em uma cidade grande, e abandonar Sacramento. Mas, a família de Christine enfrenta muitas dificuldades financeiras e sua mãe diz que não irá apoiá-la na mudança.

O Seu Jeito de Andar (2014), Andrew Fleming Jay é um jovem rebelde, que sempre foi considerado a ovelha negra de sua família. Por estar em liberdade condicional, ele trabalha como faxineiro num hospital psiquiátrico, onde conhece Daisy, uma paciente que esteve em isolamento por toda a vida. Ele a ajuda em uma situação de perigo e ela acaba fugindo da clínica, sem ter para onde ir. Então, Jay decide levar Daisy para uma festa da família, fingindo que ela é sua namorada.

Simplesmente Acontece (2014), Christian Ditter Alex e Rosie são amigos de infância inseparáveis e compartilham um com o outro todas as suas alegrias e dificuldades. Embora exista uma atração entre eles, os dois mantêm a amizade acima de tudo. Após o ensino médio, Alex decide ir fazer faculdade em outro país. A distância faz com que os primeiros segredos apareçam e os amigos acabam se afastando. Mas, com o passar do tempo, eles percebem que não conseguem ficar separados.

As Vantagens de Ser Invisível (2012), Stephen Chbosky Charlie, um aluno do ensino médio, sofre de depressão desde a infância e acaba de receber alta de uma instituição psiquiátrica. Ele está com dificuldades para interagir em sua nova escola e se sente deslocado o tempo todo, até que conhece os irmãos Patrick e Sam. Ao lado de seus novos amigos, Charlie vive novas experiências e descobre os prazeres da adolescência.

Moonrise Kingdom (2012), Wes Anderson Sam e Suzy são dois adolescentes que vivem numa pequena ilha da Nova Inglaterra, durante os anos 1960. Eles se conhecem numa peça teatral e começam a trocar cartas, contando um ao outro como se sentem deslocados em meio às pessoas da ilha. Um dia, eles decidem abandonar a ilha, fugindo juntos. Então, os pais de Suzy, o policial Sharp e o escoteiro-chefe Ward se unem para encontrá-los.

Um Divã Para Dois (2012), David Frankel Kay e Arnold estão casados há 30 anos. Os filhos já saíram de casa, o relacionamento caiu na rotina e eles nem dormem juntos no mesmo quarto mais. Para reacender a paixão, Kay usa suas economias para pagar uma viagem ao Maine, onde eles consultarão um especialista em terapia de casais. Mas, Arnold não gosta de decisão de Kay e parece não estar interessado em salvar o casamento.

Meia-Noite em Paris (2011), Woody Allen Gil é um escritor norte-americano que viaja para Paris com a noiva, Inez. Ele faz alguns passeios noturnos sozinho e descobre que, à meia-noite, é transportado para a Paris de 1920, onde encontra intelectuais e artistas que sempre admirou, como Ernest Hemingway e Salvador Dali. Quando se apaixona por Adriana, uma moça do passado, Gil não sabe se deve se entregar à ilusão e romper com Inez.

O Noivo da Minha Melhor Amiga (2011), Luke Greenfield Rachel é uma advogada muito correta e responsável, mas no dia de seu aniversário de 30 anos, ela bebe demais e acaba passando a noite com Dex, uma antiga paixão da faculdade. O problema é que ele é o noivo de sua melhor amiga, Darcy, de quem será madrinha de casamento. Ao perceber que está apaixonada por Dex, Rachel precisa escolher entre admitir seus sentimentos ou manter a amizade de Darcy.

Coincidências do Amor (2010), Josh Gordon Kassie é uma mulher madura e bem-sucedida, que sempre sonhou em ser mãe. Como não encontrou o homem ideal, ela decide contratar um doador de esperma desconhecido. Em uma festa, o melhor amigo de Kassie, Wally, fica completamente bêbado e substitui o sêmen coletado pelo dele. No dia seguinte, ele não se lembra do que fez e não conta nada a Kassie. Após ter o bebê, ela se muda e retorna sete anos depois, com um filho que é a cara de Wally.