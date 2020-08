10 filmes da Netflix mais apocalípticos e assustadores do que o mês de agosto

Invasão Zumbi (2016), Yeon Sang-ho

A Coreia do Sul decreta estado de emergência após um vírus desconhecido que transforma as pessoas em zumbis se espalhar pelo país. Em um trem de alta velocidade com destino à cidade de Busan, uma garota ferida rapidamente espalha a doença no local. Então, os passageiros sadios precisam lutar por sua sobrevivência até chegarem em Busan, a única cidade que não foi afetada pela epidemia.