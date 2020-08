Os 10 melhores filmes que estreiam em agosto no Amazon Prime Video

Chemical Hearts (2020), Richard Tanne

Henry Page, um garoto de 17 anos, se considera um romântico sonhador, mas nunca se apaixonou realmente. Então, ele foca nos estudos para entrar em uma boa universidade e trabalha como editor do jornal da escola. No primeiro dia de aula do último ano, ele conhece Grace, uma aluna transferida que também está interessada no jornal. Henry se apaixona por Grace, mas a garota esconde alguns segredos sobre o passado.