Primeira coisa: para entender a economia do século 21 não é preciso viver no século 21. Esta é uma época diferente de todas as anteriores, o que é uma coisa bastante ridícula de se dizer. Toda época é diferente da outra, senão não seria outra época, dãããã.

No entanto, de fato experimentamos hoje uma mudança fundamental: nós inventamos a viagem no tempo! Pela primeira vez na história da humanidade (e existe outro tipo de história, dãããã?), convive no mesmo espaço gente do século 21, gente do século 19, gente da Idade Média e até gente da pré-história (esses últimos geralmente são eleitos para governar os outros).

Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que para entender a economia do século 21 é preciso lembrar que gente é igual tecnologia. Enquanto uma está indo, a outra já está voltando. Sinto que estou complicando um jogo fácil, então vou explicar.

Alguns países ainda estão tecnologicamente no século 20 e não têm fábricas para produzir iPhones, Teslas, apps, Amazon, robôs, redes sociais, streaming e Vingadores.

Vamos pensar nos Vingadores.

Apenas um vingador — o Homem de Ferro, por exemplo — faz o trabalho de 500 brasileiros. Assim, esses 500 brasileiros vão pro olho da rua e são substituídos pela tecnologia do Homem de Ferro. Desta forma, o capital some do Brasil e aparece na Stark Enterprises, que fica na Califórnia. E quando não é o Tony Stark é o Jeff Bezos, o Mark Zuckerberg ou o Elon Musk que estão enchendo o rabo de dinheiro.

Desculpe, hoje acordei meio comunista. Só a metade de cima, é claro. A de baixo continua capitalista e patriarcal. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que, por causa do Fator Tony Stark, você vê um monte de frases sem-noção sendo repetidas à exaustão em palestras, Linkedin ou cursos de, arrã, empreendedorismo. Por trás de cada uma dessas frases se esconde o grande problema da economia no século 21. Mas como sou um cara muito legal, vou traduzir todas elas pra você.

“O importante na economia não será adquirir bens, mas adquirir experiências.”

Tradução: Tony Stark vai levar todos os empregos e pouca gente vai ter uma casa própria, por exemplo. Mas você pode morar de aluguel e “vivenciar a experiência” de estar na casa dos outros. Entendeu?

“A Inteligência Artificial vai tornar muitos empregos completamente obsoletos.”

Tradução: Depois de Tony Stark, vem a Era de Ultron. Vá se preparando para viver muitas “experiências”.

“Os muitos direitos trabalhistas não deixam a economia brasileira crescer.”

Tradução: Topa dirigir Uber pro Tony Stark?

“A mudança do modal é essencial para a mobilidade nas grandes cidades.”

Tradução: Tony Stark vai de armadura, classe média vai de patinete e pobre vai pra… casa de ônibus. Casa alugada, claro.

“O Brasil tem de investir essencialmente em exportação de commodities e no agronegócio…”

Tradução: Se você não é o Tony Stark e nem tem uma mina de ouro no quintal é melhor começar a plantar tomates. Fica a dica.

Isso é tudo o que eu sei sobre Tony Stark, viagem no tempo e a economia do século 21 Não é muito, eu sei. E além disso é tudo meio ridículo e meio reducionista. É verdade. Mas o pouco que eu sei é muito mais do que sabe o Paulo Guedes. Pense sobre isso.