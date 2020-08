Os 10 melhores filmes sobre viagens para assistir na Netflix e no Amazon Prime Video

Uma Jornada Inesquecível (2016), James Steven Sadwith

Em 1969, Jamie, um adolescente de 16 anos, foge do internato onde vive para viajar até as montanhas de New Hampshire e encontrar o recluso escritor J.D. Salinger, autor do clássico “O Apanhador no Campo de Centeio”. Jamie quer a aprovação de Salinger para adaptar a obra para uma peça de teatro. Em sua viagem, ele passa por dificuldades, faz novas amizades e vive o primeiro amor.